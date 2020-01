Ultimi giorni di mercato anche per la Premier League. Il Manchester United ha bisogno di rinforzi, di giocatori di qualità e anche di grande esperienza. I Red Devils stanno per chiudere la trattativa per Bruno Fernandes, ex calciatore di Sampdoria e Udinese, che piaceva molto anche al Barcellona. Il Manchester sarebbe riuscito a trovare l'accordo. Lo Sporting Lisbona incasserà 55 milioni di euro, più eventuali 25 di bonus.

Le cifre della trattativa Bruno Fernandes

Da mesi il Manchester United porta avanti la trattativa per Bruno Fernandes, centrocampista portoghese che ha giocato per tante stagioni in Serie A, e ora sembra vicina la parola fine, e d'altronde il calciomercato è agli sgoccioli. Bruno Fernandes a breve diventerà un calciatore dei Red Devils per una cifra complessiva di 80 milioni di euro (55 più 25 di bonus). Il portoghese costerà moltissimo, ma considerato quello che ha fatto nell'ultimo anno e mezzo è praticamente certo che il Manchester United, che va a caccia del quarto posto, e spera di vincere anche un trofeo (è in corsa in Europa League e FA Cup), avrà una marcia in più.

Ex Serie A, fenomenale con lo Sporting Lisbona: la carriera di Bruno Fernandes

Una stagione con il Novara, poi tre con l'Udinese e una per la Sampdoria per questo centrocampista che in Italia è arrivato da giovane e che in Serie A ha fatto un grande salto di qualità. I blucerchiati lo cedettero allo Sporting nell'estate del 2017. Con i bianco-verdi di Lisbona nella passata stagione ha realizzato, tra campionato e coppe, 32 gol, facendo anche meglio di Cristiano Ronaldo. Con lo Sporting ha vinto tre trofei e grazie a grandi prestazioni ha conquistato anche il posto in Nazionale, con cui ha disputato i Mondiali del 2018 e ha vinto la Nations League. E ora lo aspetta un'avventura in Premier.