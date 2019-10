Non è un bel periodo per il Manchester United, avvolto da una nube di pessime prestazioni, critiche e voci di mercato. In tutto questo, si è aggiunta anche la classica tegola che complica il tutto: l'infortunio di Paul Pogba. Il campione del Mondo non sarà più disponibile per Solskjaer in pratica fino al 2020, complice il problema alla caviglia. A confermarlo, lo stesso allenatore in conferenza stampa.

La stagione maledetta di Pogba

Una stagione maledetta per l'ex Juventus che a Manchester sta vivendo un anno pessimo. Delle ultime dieci partite giocate dallo United, Pogba ne ha saltate ben otto. Il tutto a causa dell'infortunio rimediato lo scorso agosto nel pareggio per 1-1 con il Southampton, contrattempo dal quale non si è più ripreso completamente. Il francese è rimasto ai box per tre settimane prima di tornare in Coppa di Lega contro il Rochdale ma le sue condizioni sono rimaste sempre precarie e così c'è stato l'ultimo nuovo lungo stop.

Le parole di Solskjaer in conferenza

Non credo che lo vedremo prima di dicembre – ha detto Solskjaer – resterà fuori ancora per un po'. Ha bisogno di tempo per riprendersi completamente, quindi non credo tornerà prima. Si tratta della caviglia, non del piede, di conseguenza ha bisogno di un certo periodo di guarigione

La riabilitazione a Dubai

Per provare a dare una chance di rientro al centrocampista francese, in accordo con lo staff medico Pogba ha provato a curarsi anche lontano dal freddo di Manchester. A poco è servito, però, il soggiorno riabilitativo al sole di Dubai concesso dal club, scelta che si sperava accelerasse la guarigione. Invece il dolore non è passato e quindi il rientro in campo slitterà a non prima di inizio dell'anno nuovo.

La crisi del Manchester

La situazione attuale del Manchester United in Premier League è tutt'altro che positiva. L'avvio di stagione è stato pessimo e solamente nelle ultime uscite i red devils sono riusciti a mettersi in carreggiata ma lamentando un ritardo importante che quasi ha già compromesso la stagione. Adesso lo United si trova a quota 13 punti nella classifica di Premier League, a -15 dalla vetta ma ancora a -7 dalla zona Champions League.