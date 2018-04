Un pezzo di storia della Premier League a Old Trafford, l’ultima volta di Wenger in un Manchester United-Arsenal, la grande classica del calcio inglese. E nel ‘Teatro dei Sogni’ si è assistito a uno dei momenti più belli di sport nella storia recente del calcio. Perché quando Wenger entra in campo viene salutato con un lungo applauso da tutti i tifosi, che rendono merito a uno storico avversario. Fa la stessa cosa Mourinho che gli tende un simpatico tranello, gli chiede una foto, lo porta a bordo campo dove c’è Sir Alex Ferguson che consegna un dono a Wenger. I tre allenatori con il maggior numero di vittorie in Premier tutti assieme posano in una foto che passerà alla storia.

Pogba e Fellaini, 2-1 United

Sul campo la partita è bella, ma non spettacolare. I Red Devils vogliono blindare il secondo posto e mantenere un’ottima condizione fisica e mentale per la finale di FA Cup, i Gunners invece sono ampiamente rimaneggiati, più della metà dei titolari riposano per la semifinale di ritorno di Europa League. In campo il giovane Nelson e l’esordiente greco Mavropanos. Il Manchester United trova il vantaggio con Pogba al 25’, l’ex juventino dopo aver segnato fa un gesto rivolto verso i tifosi, non sente polemiche ma solo applausi. All’intervallo è 1-0. Nella ripresa l’Arsenal trova il pari con il classico gol dell’ex, il marcatore è Mkhitaryan. Lo United vuole vincere lo cerca con forza e trova il gol della vittoria al 91’ con Fellaini.

Poker del City al West Ham

Il titolo lo ha conquistato già due domeniche fa il Manchester City, ma Guardiola vuole continuare a vincere per chiudere la Premier League in tripla cifra. E ai 100 punti i Citizens si avvicinano con il 4-1 rifilato al West Ham, che torna così in piena lotta per non retrocedere. Sané apre le danze al 14’, l’ex Zabaleta sbaglia porta ed è 2-0. Prima dell’intervallo gli Hammers provano a riaprire il match con Cresswell, ma nella ripresa appena cambia marcia il City chiude i giochi con Gabriel Jesus e Fernandinho.