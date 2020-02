In estate ci potrebbe essere la classica rivoluzione in casa Manchester United, iniziata prima dell'attuale stagione e che ha visto la cessione di diversi giocatori di prima fascia. Tra i futuri addii dovrebbe esserci anche quello di Paul Pogba, il centrocampista francese da sempre in conflitto con una realtà che non più riuscita a riabbracciarlo e a riportarlo alla qualità e ai livelli di un tempo. In queste ultime settimane non sembrano non esserci più dubbi sul futuro di Paul Pogba che dirà addio al Manchester United. A essere sicuri di questa soluzioni sono i tabloid inglesi ma anche gli esperti di mercato, tanto che si inizia anche a parlare di cifre da cui partire.

In pratica, i diavoli rossi avrebbero accettato di dover rinunciare al campione del mondo, malgrado il contratto in essere, sempre più corteggiato dai top club europei ma soprattutto stanco di restare al Manchester United. Per questo, il club inglese si sarebbe arreso all’idea di perdere Pogba la prossima estate e la società sarebbe disposta anche a farlo partire a cifre molto più basse rispetto alle precedenti richieste di un anno fa.

100 milioni di euro: il prezzo giusto

Si parla 60 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro. Una quantità di denaro di certo molto più contenuta rispetto ai 130-150 milioni che i red devils chiedevano solamente 12 mesi fa. Ciò che è cambiato è proprio il rapporto tra giocatore e società; Pogba è attualmente infortunato ma su di lui non si sono fermati gossip e speculazioni per un addio oramai considerato obbligatorio. Anche le ultime frizioni tra Manchester e Mino Raiola certificano che qualcosa si sia rotto e sia arrivato il momento di dover raccogliere tutto ciò che si può.

Real Madrid e Juventus sulle tracce del Polpo

A interessarsi di Paul Pogba sono soprattutto due squadre, Real Madrid e Juventus. I due club che da sempre hanno espresso l'intenzione di prelevare il francese da Manchester trovando però il muro del club inglese. Adesso i tempi potrebbero essere maturi: 100 milioni non sono pochi, ma pur sempre una cifra raggiungibile e che salirà ancor più se si dovesse scatenare l'asta.