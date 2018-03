Con la Champions League oramai sfumata, il problema Pogba da risolvere in modo definitivo, l'addio anticipato di Ibrahimovic, promesso sposo ai Los Angeles Galaxy, al Manchester United non ci si annoia di certo, anzi. E lo sa benissimo Josè Mourinho che sta già pianificando il prossimo futuro dei diavoli rossi. Che dovrà risplendere più dell'attuale.

Perché i tifosi sono delusi dai risultati attuali e malgrado una campagna estiva importante le attese sono state tutte deluse. Soprattutto nel vedere i cugini del City star trionfando senza colpo ferire in Premier League e proseguire il cammino in Champions League da protagonisti. Lo United dovrà risalire la china e subito.

Le scelte di Mourinho

La campagna di rafforzamento è già iniziata da tempo e adesso arrivano anche i primi nomi che svelano le strategie del portoghese per la prossima stagione. Soprattutto per gli acquisti dove Mourinho avrebbe intenzione di prelevarli dal nostro campionato che conosce benissimo. Due su tutti: Alex Sandro e Jorginho giurano in Inghilterra ma Juve e Napoli al momento fanno spallucce e continuano a pensare alla loro sfida tricolore.

Jorginho il sostituto di Carrick

In mediana l'acquisto numero uno sembrerebbe però proprio l'azzurro di Sarri. Il nazionale italiano è infatti indicato quale sostituto naturale di Michael Carrick che a fine stagione si ritirerà. Una scelta voluta – dicono in Inghilterra – fortemente dallo stesso Mourinho che si sarebbe convinto dopo la crescita dell'ex Verona sotto il Vesuvio. A Napoli, al momento non commentano ma se ci fosse un'offerta dello United sicuramente De Laurentiis dovrà pesarne l'effetto economico.

Alex Sandro e tutti i nomi per la fascia

Poi, le fasce, dove Mourinho non al momento soddisfatto della rosa attuale. In questo caso, i nomi sul taccuino degli osservatori sono molti. Ad esempio sono stati contattati gli agenti di Hector Bellerin, terzino destro dell’Arsenal poi è stato inserito in elenco anche Alex Sandro della Juventus, insieme a Danny Rose del Tottenham e il giovanissimo Kieran Tierney del Celtic.