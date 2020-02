Domenica 1° marzo ci sarà la finale di Coppa di Lega inglese tra Aston Villa e Manchester City. Sulla carta non c'è storia: la squadra di Pep Guardiola è superiore sia tatticamente che tecnicamente ai ‘Villans' ma è lo stesso allenatore catalano che prova a gettare acqua sul fuoco dei facili entusiasmi. Il City è reduce dall'ottima prova al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League, ricevendo applausi e complimenti da tutti, ma l'ex Bayern e Barcellona predica prudenza.

Il successo del Bernabeu ha consegnato Pep Guardiola alla storia della Champions League: è colui che ha conquistato più punti in assoluto nelle partite in trasferta della Coppa. Un vanto non da poco anche perché ci sono i quarti ad un passo con l'eliminazione dei Blancos di Zidane: "Ma non chiamatemi genio, chi vince non è l'allenatore ma i giocatori che scendono in campo. Se il Real avesse segnato il secondo gol a quest'ora io sarei l'asino e Zidane perfetto".

I dettagli che fanno la differenza

Un'analisi che evidenzia l'importanza del collettivo e non del singolo, anche di colui che siede in panchina: "I dettagli fanno la differenza tra vincere e perdere. Alle volte non vinci solamente perchè il margine di errore in una competizione come la Champions è minimo. Mercoledì al Bernabeu? Ha funzionato tutto al meglio, è quello il motivo del successo".

La sfida all'Aston Villa in finale di Coppa di Lega

In campionato il Manchester deve inseguire l'irraggiungibile Liverpool, ha ancora in mano l'FA Cup in cui giocherà contro lo Sheffield United e poi il primo grande appuntamento stagionale, la Coppa di Lega, domenica contro l'Aston Villa, occasione per alzare al cielo il primo trofeo dell'anno: "Sono organizzati, hanno Pepe Reina in porta, portiere di enorme esperienza, sarà una bella partita. Noi se riusciremo a giocare come sappiamo e potremo fare qualcosa di davvero speciale".