La sconfitta contro il Liverpool ha portato a 9 punti la distanza tra il Manchester City e i Reds e ora la testa della classifica della Premier League è un po' più lontana per i campioni d'Inghilterra in carica. Dopo la pausa per le nazionali i Citizens dovranno ritrovarsi subito per cercare di inseguire i diretti concorrenti per il titolo e per provare a confermarsi ancora una volta campioni d'Inghilterra. Intanto Pep Guardiola, dopo la sfuriata contro gli arbitri e l'uso della VAR ad Anfield Road deve fare i conti con una statistica non proprio confortante: da quando è allenatore non aveva mai raccolto così pochi punti dopo 12 giornate.

Il Barça della leggenda: Pep non conosce ostacoli

Nelle stagioni al Barcellona Guardiola non conosce ostacoli ed è sempre nelle prime posizioni a giocarsi il titolo: nella prima a annata, 2008/2009, dopo 12 gare i catalani hanno 29 punti e occupano il primo posto in Liga, a +3 dal secondo posto (occupato dal Real Madrid) e in quella successiva, i punti sono 30 punti. con un +2 dall'inseguitrice (sempre i Blancos).

Nelle ultime due stagioni al Nou Camp il Barcellona ottiene, rispettivamente, 31 punti e 28 punti dopo 12 gare di Liga ma l'ultimo torneo, rispetto agli altri tre precedenti, vede i catalani arrivare secondi e non sul promo gradino del podio.

Il passaggio al Bayern: sempre in testa dopo 12 gare

Nei tre campionati con il Bayern Monaco il tecnico catalano non ha mai raccolto meno di 30 punti nelle prime dodici gare: nella stagione 2013/2014 sono 32 i punti che valgono il primo posto in Bundesliga, a +4 dal 2° posto (occupato da Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen); mentre in quella successiva sono 30 ma con un distacco di 7 punti dal 2° posto (occupato dal Wolfsburg). Nel torneo finale di Pep in Baviera i punti dopo 12 giornate sono 34, con un +5 dal Borussia Dortmund. In tutti e tre i casi è arrivata la vittoria del titolo finale.

La perfida Albione: ecco la peggior partenza di sempre

Dopo l'esperienza in Germania, ecco l'Inghilterra. La Premier League. L'impatto di Guardiola con il mondo del Manchester City non è il massimo e nella stagione 2016/2017 con 27 punti in 12 gare si trova al terzo posto, a -1 dal Chelsea primo, e questa sarà anche la posizione al traguardo. Le due stagioni successive i Citizens mettono il turbo sin da subito e non ce n'è per nessuno.

Nei tornei 2017/2018 e 2018/2019 i punti della squadra di Guardiola sono 34 e 32 e né il Manchester United né il Liverpool possono contrastare la corsa al titolo della squadra di Khaldūn Khalīfa Aḥmad al-Mubārak. Nel campionato in corso le battute d'arresto sono state più di una e sono 25 i punti del Manchester City: quarto posto a -9 dal primo posto occupato dal Liverpool. Cosa accadrà dopo la sosta?