In casa Manchester City non guardano in faccia nessuno. È stato licenziato in tronco Mark Muncer direttore del centro tecnico sportivo del club inglese, una delle strutture più all'avanguardia del calcio internazionale. Secondo le indiscrezioni dei tabloid inglesi, il dirigente ha pagato una serie di problemi tecnici, che hanno fatto arrabbiare i giocatori e Guardiola. Dalle docce con l'acqua fredda, alle porte rovinate, all'eccessiva lentezza nelle riparazioni: questo è quello che ha spinto i vertici Citizens a silurare Muncer in un momento di grande frustrazione dopo la pesante sconfitta col Liverpool.

Perché il Manchester City ha licenziato il direttore del centro tecnico

"Così non si può andare avanti". Si è sentito dire probabilmente queste parole Mark Muncer, ormai ex direttore del centro tecnico del Manchester City al momento del suo licenziamento. Si tratta di una struttura fiore all'occhiello del club campione d'Inghilterra (da 250 milioni di euro) che può vantare al suo interno 16 campi di calcio, uno stadio da 7mila posti e una serie di strutture con i migliori comfort per i calciatori. Il dirigente è stato considerato responsabile di una serie di problemi che hanno complicato la vita dei giocatori di Guardiola. Dalle docce con la temperatura dell'acqua bassa, all'eccessivo ritardo nelle riparazioni post-segnalazioni, fino ai danni alle porte.

Manchester City, atmosfera pesante dopo il ko col Liverpool

A pagare per tutti dunque è stato Muncer, come comunicato dal Daily Mail. In Inghilterra però c'è anche chi vede le cose da un altro punto di vista: l'ex responsabile del centro sportivo del Manchester City sarebbe stato mandato via, anche per la frustrazione per il rendimento deludente della squadra, culminato nella sconfitta pesante nello scontro diretto contro il Liverpool. Un ko che ha generato polemiche, anche a livello arbitrale, e malumore, per una Premier che sembra quasi ipotecata, alla luce degli 8 punti di vantaggio dei Reds.