Quattro giornate di squalifica. E' questa la sanzione che il giudice sportivo della Liga (il Comité de Competición) ha adottato nei confronti di Sergi Roberto: fatale al difensore del Barcellona quel colpo, tanto ingenuo quanto inopportuno, rifilato a Marcelo durante l'ultimo Clasico pareggiato al Camp Nou (2-2). Una manata galeotta nell'area di rigore dei blaugrana che non è sfuggita al direttore di gara ed è stata punita severamente: salterà le ultime 3 partite di campionato in calendario (Villarreal, Levante e Real Sociedad) e sconterà la parte restante (1 turno) in occasione dell'andata di Supercoppa di Spagna contro il Siviglia. Non è finita… a rendere più amara la decisione sono anche le multe comminate al calciatore (circa tremila euro) e al club (1400 euro). Le motivazioni? Eccole, come si evince dal comunicato dello stesso giudice sportivo.

Al minuto 44 il giocatore Sergi Roberto è stato espulso per aver colpito un avversario col braccio con forza eccessiva e a palla lontana.

Cosa farà adesso il Barcellona? L'intenzione dei catalani è presentare ricorso per ridurre le giornate di squalifica. La strategia difensiva è stata già approntata e fa leva su un precedente accaduto nella 35esima giornata della Liga quando, durante Getafe-Girona, s'è verificato un episodio molto simile. L'arbitro della partita era sempre Hernández Hernández che ha decise di punire con un cartellino rosso Damian Suarez. C

osa aveva fatto per meritare quella sanzione? La stessa cosa di Sergi Roberto: aveva dato un colpo alla testa a un avversario. La condotta violenta, però, venne censurata dal giudice sportivo in maniera più lieve: al difensore uruguaiano venne data una sola giornata di squalifica. Perché la sanzione inflitta a Sergi Roberto è stata più severa? Non s'è trattato di semplice condotta violenta – ha spiegato il Comité de Competición – ma quel gesto è stato definito un'aggressione.