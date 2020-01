Dopo lo spavento per il malore accusato nel secondo tempo della gara contro il Genoa, il centrocampista della Viola ha voluto rassicurare tutti i propri tifosi via social network. Un messaggio che è arrivato domenica mattina, dopo una notte trascorsa in ospedale per ulteriori accertamenti, che hanno escluso complicazioni particolari: "Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto"

Il malore accusato nella ripresa di Fiorentina-Genoa

Gaetano Castrovilli, durante i primi minuti del secondo tempo si era seduto improvvisamente sul campo ed erano dovuti intervenire i sanitari viola per soccorrere il centrocampista dopo che l'arbitro aveva interrotto il match. Minuti di apprensione attorno al giovane giocatore dei gigliati. Lo staff medico gli aveva subito prestato le cure necessarie anche se Castrovilli non aveva subito particolari traumi di gioco ma semplicemente uno scontro ‘normale' con Biraschi. La corsa successiva in ospedale è stata necessaria per ulteriori controlli immediati, a scongiurare ulteriori problemi.

I tempi di recupero

Lo staff medico viola ha subito messo sotto osservazione il ragazzo poco dopo l'uscita dal campo per poi decidere di trasportarlo in ospedale per ulteriori controlli e un monitoraggio che è durato l'intera notte. "Non ricorda più nulla", aveva detto nelle dichiarazioni del post partita il tecnico della Fiorentina, Iachini, tornando sull'episodio. Poi un bollettino medico ufficiale da parte della Fiorentina e adesso le parole rassicuranti dello stesso Castrovilli via social network per tranquillizzare i tifosi viola. I tempi di recupero non si sanno, ma dopo alcuni giorni di riposo – se non si verificheranno ulteriori problemi – il ragazzo tornerà a disposizione di mister Iachini.