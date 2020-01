Il centrocampista della Fiorentina durante la gara col Genoa è stato costretto a chiedere il cambio al 64′ a causa di forti giramenti di testa. E' successo tutto all'improvviso e senza che il numero 8 viola avesse ricevuto qualche colpo, motivo in più che ha fatto preoccupare non solo lo staff medico dei viola che è subito intervenuto e ha trasportato il giovane in ospedale per ulteriori accertamenti. Il responso medico, alla fine, è stato positivo: trascorsa la notte sotto osservazione, Castrovilli trascorrerà il weekend a riposo, sempre monitorato in attesa di capire le reali motivazioni del malessere improvviso.

Cos'è successo in campo durante Fiorentina-Genoa

Gaetano Castrovilli, durante i primi minuti del secondo tempo si è seduto improvvisamente sul campo e sono dovuti intervenire i sanitari viola a soccorrerlo. Minuti di apprensione attorno al giovane centrocampista dei gigliati: mentre arrivavano i medici il labiale ripreso dalle telecamere è parso chiaro e disarmante: "Non capisco più niente". Lo staff medico gli ha subito prestato le cure necessarie ma non avendo subito particolari traumi di gioco (se non uno scontro ‘normale' con Biraschi), si è deciso subito di togliere dal campo il talento della Fiorentina e della Nazionale per assicurarsi meglio delle condizioni di salute. La corsa successiva in ospedale è stata necessaria per ulteriori controlli immediati.

I controlli allo stadio, il trasporto in ospedale

Lo staff medico viola ha subito messo sotto osservazione il ragazzo poco dopo l'uscita dal campo per poi decidere di trasportarlo in ospedale per ulteriori controlli e un monitoraggio che è durato l'intera notte. "Non ricorda più nulla", dirà nelle dichiarazioni del post partita il tecnico della Fiorentina, Iachini, tornando sull'episodio che ha preoccupato tutti ma che non ha poi rilevato nulla di grave per il centrocampista pugliese.