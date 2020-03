Polemiche a non finire in Serie A per i recuperi dei match rinviati a causa dell'emergenza Coronavirus. Una situazione tutt'altro che gradita al presidente del Coni, Giovanni Malagò che ha criticato in maniera perentoria l'atteggiamento dei protagonisti del calcio italiano, in un momento in cui invece bisognerebbe fare fronte comune. Il dirigente classe 1959 ha infatti ribadito: "La salute prima di tutto, anche del calcio. È tempo che qualcuno rientri da Marte".

Polemiche sul recupero di Juventus-Inter, interviene Malagò

In Serie A si continua a litigare sulla data dei recuperi. L’ultima soluzione, ovvero quella di far giocare i match dell’ultimo turno di campionato rinviati, nel prossimo week-end, con Juventus-Inter lunedì 9 marzo, a quanto pare non ha messo tutti d’accordo alla luce delle dichiarazioni al vetriolo del presidente nerazzurro Zhang e della presa di posizione dell’Ad Marotta. Nelle prossime ore arriveranno conferme ufficiali, con l'inevitabile necessità da parte di qualcuno di un passo indietro per cercare di trovare un punto d'incontro. Nel frattempo sulla bagarre del momento, è intervenuto il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò.

La salute viene prima del calcio, Malagò favorevole a Juve-Inter lunedì 9 marzo

Il massimo dirigente del Coni in un'intervista a Repubblica ha criticato apertamente il mondo del calcio per le divisioni e le liti scoppiate tra i club sul tema dei recuperi. Una situazione a suo dire assolutamente fuori luogo, in un momento in cui ci si dovrebbe ritrovare tutti uniti di fronte all'emergenza Coronavirus: "Io ho disperatamente fatto presente quello che sta accadendo in Italia e in molte parti del pianeta: la salute prima di tutto, anche del calcio. È tempo che qualcuno rientri da Marte". Malagò si è poi detto favorevole all'ultima ipotesi, di disputare Juventus-Inter lunedì 9 marzo: "Lo slittamento di un turno in tempi ravvicinati mi sembra l'unico modo per garantire al cento per cento la regolarità del campionato. La prossima settimana la Juventus non avrà la Champions League e l'Inter avrà a disposizione tre giorni per recuperare le energie prima dell'Europa League".