Cosa succederà nel Consiglio federale straordinario di martedì? Il campionato di Serie A sarà sospeso o meno per l'emergenza Coronavirus? Al termine della giornata dei recuperi della 26a giornata in cui non sono mancate le polemiche, sul futuro del calcio italiano è intervenuto il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di "Che tempo che fa". Il dirigente è stato perentorio "O martedì in consiglio federale la Figc conferma di andare avanti e se ne assumono la responsabilità, oppure devono commissariare la Lega di A"

Malagò e le polemiche nel calcio italiano per l'emergenza Coronavirus

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha detto la sua sul delicato momento del calcio italiano. La prospettiva di una sospensione del campionato è tutt'altro che campata in aria e potrebbe essere presa in considerazione nel Consiglio federale di martedì. Di certo bisognerà trovare un accordo dopo le polemiche odierne tra il ministero dello sport, la Lega Serie A e l'AIC: "Bisognerebbe arrivare ad avere tutti quel senso di responsabilità sia nel pubblico che nel privato. Nei giorni scorsi sembrava che questo allarme non ci fosse o che fosse stato preso sottogamba da parecchie persone. Diciamo che qualcuno è uscito dal recinto e ha complicato la situazione".

Malagò e il possibile commissariamento della Lega Serie A

A proposito della possibile sospensione della Serie A, Malagò conferma che la salute viene prima di tutto. Il numero uno del Coni apre al possibile commissariamento della Lega: "Ho già detto che la salute viene prima di tutto, farà con i presidenti delle federazioni degli sport di squadra e faremo un unico ragionamento perché non si possono vedere campionati che vanno avanti e campionati si fermano. O martedì in consiglio federale la Figc conferma di andare avanti e se ne assumono la responsabilità, oppure devono commissariare la Lega di A. Io posso dargli una mano, dico solo che tutti quanti devono andare verso la stessa direzione. Non è che il calcio può avere regole diverse dagli altri sport di squadra".

Europei e Olimpiadi a rischio, il parere di Malagò

In conclusione una battuta sulla possibilità di non disputare gli Europei e le Olimpiadi: "Europei a rischio? Sono organizzati dalla Uefa, la cerimonia inaugurale si gioca in Italia. Al momento nessuno sa quando arriverà il picco virale. Le Olimpiadi? Il Giappone è un’isola, non mi pare ci siano casi conclamati. Credo che alla fine la manifestazione si potrà svolgere".