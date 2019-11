L’attaccante del Manchester City Riyad Mahrez ha lasciato il ritiro della nazionale dell’Algeria. Ufficialmente per motivi personali. Ma in Inghilterra non sono per niente convinti e il ‘Sun’ sostiene che il calciatore ha grossi problemi sentimentali, il suo matrimonio sarebbe in crisi.

Si stanno già giocando le partite di Qualificazioni della Coppa d’Africa 2021. Dopo aver disputato una buona partita contro lo Zambia, Mahrez non ha seguito i compagni di squadra in Botswana. Una buona notizia per il City che avrà a disposizione il giocatore prima e senza dubbio più riposato. Il c.t. Belmadi ha detto che l’attaccante è stato lasciato fuori a causa di un problema personale: “che ci ha obbligato a lasciarlo andare”. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni, e questo non ha fatto altro che far alimentare le speculazioni.

Il ‘Sun’ scrive che i problemi di Mahrez sarebbero ben altri. Perché il calciatore algerino avrebbe guai sentimentali. Il suo matrimonio sarebbe in crisi. Da settimane si parla di un’amicizia particolare della moglie Rita con un altro sportivo, esattamente il pugile Deontay Wilder, campione del mondo dei pesi massimi, che ha vinto 41 combattimenti su 42 da professionista.

In realtà già da tempo si parla di un’amicizia particolare tra il pugile e la dolce metà del calciatore algerino, che fu una delle stelle del Leicester vincitore della Premier League. Lo scorso agosto sempre il ‘Sun’ scrisse che il giocatore era devastato perché aveva scoperto che la moglie una sera in discoteca aveva flirtato con Wilder. In discoteca Mahrez non ci va mai, perché non ama quel tipo di locali, con la moglie c’era la sorella dell’algerino che cercò di interrompere la lunga conversazione, ma evidentemente il feeling tra Rita e il pugile è aumentato e il giocatore di Guardiola forse per questo ha deciso di tornare prima del previsto a Manchester.