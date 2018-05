Dopo dieci anni e oltre trecento partite giocate Christian Maggio lascia il Napoli. Al difensore, che per tanti anni è stato anche il capitano del club azzurro, non è stato rinnovato il contratto e prima e dopo il match con il Crotone ha salutato i suoi tifosi al San Paolo. Quei momenti il giocatore ha detto che non li dimenticherà mai:

Quella di domenica è stata una giornata davvero difficile, mi resterà sempre nel cuore. Ma la vita va avanti, si cresce, bisogna guardare il futuro. I tifosi sono stati unici, mi hanno regalato questa giornata indimenticabile.

Nell’intervista concessa a Radio Kiss Kiss, Maggio ha lanciato una stilettata a Maurizio Sarri. Nel finale di partita tutti si aspettavano l’ingresso in campo del trentaseienne esterno destro, ma nonostante il match fosse quasi chiuso, sul 2-0 Sarri ha deciso di far entrare il croato Rog. In tanti ci sono rimasti male sugli spalti e le proteste sono state forti sui social nelle ore successive. Anche Maggio ha fatto sentire tutto il suo rammarico:

Sarri? Sono rimasto un po’ deluso da lui, questo non posso negarlo. Pensavo di poter entrare perché ci tenevo a chiudere questo ciclo mio nel miglior modo possibile. Non c’è rimorso, solo la delusione. Ma fa parte dell’ambiente. Nel bene e nel male bisogna accettarlo.

Il futuro di Maggio è ancora tutto da decidere. Il giocatore dice che potrebbe anche decidere di rimanere a Napoli, ma le chance non sembrano moltissime. A breve il difensore scioglierà le riserve sul suo futuro: potrebbe lasciare il calcio o magari ripartire dal Vicenza, la squadra con cui ha esordito: