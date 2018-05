Madrid non ha rivali, almeno negli ultimi 8 anni. Il tredicesimo trionfo in Champions League del Real Madrid e la terza affermazione dell'Atletico Madrid in Europa League stanno affermando sempre più la capitale spagnola come fulcro del calcio europeo. Ormai non ci sono più dubbi. Nonostante il modo molto diverso di fare calcio questi due club stanno dando lustro alla città spagnola e nel secondo decennio degli anni 2000 sia Fuente de Cibeles che Fuente de Neptuno hanno vissuto diverse feste a vocazione europea.

Vittorie dal 2010 a oggi

Europa League 2009/2010: Atletico Madrid-Fulham 2-1 (dts)

Europa League 2011/2012: Atletico Madrid-Athletic Bilbao 3-0

Champions League 2013/2014: Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 (dts)

Champions League 2015/2016: Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 (rig)

Champions League 2016/2017: Juventus-Real Madrid 1-4

Champions League 2017/2018: Real Madrid-Liverpool 3-1

Europa League 2017/2018: Atletico Madrid-OM 3-0

Fino al maggio del 2016 i 10 titoli combinati di Milan e Inter rendevano la città meneghina la più vincente in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League ma le vittorie del Real hanno spinto la città spagnola in testa e se sommiamo anche i trionfi dell'Atleti in Europa League non c'è partita. Tutto questo senza contare che le due squadre Madrid si sono giocate due finali in tre anni, caso unico tra due club della stessa città.

Vittorie in competizioni UEFA

Madrid 19 (Real Madrid 15, Atlético Madrid 4)

Milano 15 (AC Milan 9, Internazionale Milano 6)

Barcellona 9 (Barcelona 9)

Liverpool 9 (Liverpool 8, Everton 1)

Londra 9 (Chelsea 4, Tottenham Hotspur 3, Arsenal 1, West Ham United)

[*Coppa Campioni/Champions League, Coppa UEFA/Europa League, Coppa delle Coppe]

Real-Atleti, finale di Supercoppa il 15 agosto a Tallin

Negli ultimi 8 anni blancos e colchoneros hanno portato a casa 8 trofei contentati, senza contare le 5 Supercoppe, e proprio Real-Atletico si affronteranno nella finale di Supercoppa Europea il prossimo 15 agosto a Tallin. Le due squadre di Madrid inizieranno ufficialmente la loro stagine proprio con un derby madrileno dal retrogusto europeo, che si giocherà a Le Coq Arena, e sarà la settima finale tra squadre dello stesso paese, la quarta in cinque anni con club spagnoli dopo Real Madrid-Sevilla (2016), Barcellona-Siviglia (2015), Real Madrid-Siviglia (2014), Siviglia-Barcellona (2006), Parma-Milan (1993) e Sampdoria-Milan (1990).