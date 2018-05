Ronaldo o Cristiano Ronaldo? Il giochino è divertente, semplice, quanto di difficile soluzione. Se non impossibile. Perché di fronte ci sono due dei giocatori più forti delle rispettive epoche e del calcio in generale. Una dicotomia pari ad altre, forse ancor più epiche e suggestive come Maradona e Pelè, la madre di tutti i confronti del mondo del pallone.

Josè Mourinho ha però le idee chiare: tra il compatriota oggi al Real Madrid e il brasiliano che esplose tra Barcellona e Inter, sceglie ad occhi chiusi il Fenomeno. E quando si usa questo termine non ci si riferisce di certo a Cr7 ma a R9, altro marchio di fabbrica di assoluta qualità.

Un allenatore, due campioni

Approfittando di essere uno special guest in un documentario calcistico su Bobby Robson, Mourinho ha svelato la sua scelta. Una scelta non come le altre perché lo Special One ha avuto l'onore di allenare entrambi i giocatori. Un privilegio assoluto, in momenti diversissimi tra loro. Il Fenomeno brasiliano lo ebbe in rosa ai tempi del Barcellona, quando un giovanissimo Josè muoveva i suoi primi passi in panchina, da secondo proprio di Robson. Il Pallone d'Oro portoghese lo ha allenato in tempi più recenti, a cavallo del Triplete nerazzurro del 2010 quando giunse a Madrid.

Ronaldo il Fenomeno è il miglior Ronaldo di sempre. Non ho mai visto niente del genere, è stata la miglior stagione di Ronaldo. Robson era come un padre per lui

Dunque, Ronaldo. Colui che vinse un Mondiale da solo con la maglia del Brasile, che fece impazzire una generazione intera prima al Psv, poi al Barcellona, quindi all'Inter. Un campione completo, devastante che riusciva ad unire una prestanza fisica evidente con una capacità tecnica senza eguali. Un genio e un talento immenso quanto la sfortuna che lo avvolse per i problemi fisici che ne interruppero troppo presto l'ascesa.

Cristiano Ronaldo, a confronto, per Mourinho svanisce. In un confronto ovviamente calcistico, di campo, non di trofei e record perché Cr7 sotterrerebbe Ronaldo con tutti i trofei di club, nazionale e personali che ha conquistato negli anni. In un impossibile faccia a faccia, per lo Special One, il Fenomeno farebbe sfigurare Cr7. Parola di un tecnico che li allenò entrambi.