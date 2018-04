Da Pallone d'Oro? Forse. Si merita di vincere la Champioins League? Anche. Di certo, Mohamed Salag è il giocatore del momento, come Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Anzi, più di Cr7 e la Pulga perché il faraone del Liverpool in semifinale ha fatto la differenza mentre i due fenomeni del calcio moderno – per ovvi motivi differenti – no.

Davanti a tanta bellezza, il Liverpool non è rimasto a guardare: Salah è sulla bocca di tutti, a lui si deve la cinquina alla Roma e l'ipoteca della finale di Kiev. Non è un caso se alla sua uscita sono seguiti due gol dei giallorossi, Klopp ci avrà già meditato su e all'Olimpico non ripeterà il gesto. Intanto, però, la società inglese prova anche a guardare oltre il dito, provando a difendere la luna: Salah sarà a tutti gli effetti il giocatore più richiesto del prossimo calcio mercato e quindi si deve subito ricorrere ai ripari.

La grande partita dell'egiziano contro la Roma in cui ha segnato due clamorosi gol e il fatto che l'attaccante del Liverpool oggi guidi la classifica della Scarpa d'Oro lo ha reso l'epicentro di tutte le voci di mercato in Inghilterra. E non solo, perché l'egiziano ex Roma, è cercato da mezza Europa.

Al centro delle trattative

Ovviamente, tutto sta nel prezzo ma dopo le ultime trattative nessun giocatore è al sicuro e nessun club è al riparo da eventuali trasferimenti cui non ci si può opporre. Lo sa benissimo anche il Liverpool che a gennaio ha ‘dovuto' cedere Coutinho al Barcellona dopo aver fatto muro in estate. Davanti alla voglia del brasiliano di approdare in azulgrana e all'offerta economica dei catalani, i reds hanno desistito qualsiasi controffensiva.

Per la prossima estate ‘Momo' avrà di certo tutti gli occhi addosso, a prescindere da come finirà la corsa in Champions League del Liverpool. Che prova a fare il prezzo: 200 milioni di sterline, una cifra impensabile che vorrebbe dire una unica cosa, incedibile. Ma è proprio così? Difficile a credersi: di certo, attualmente ha più che raddoppiato il proprio valore e per il Liverpool rappresenta un investimento già vincente.

Un valore di mercato decuplicato

Solo 5 anni fa il cartellino del 25enne esterno egiziano valeva 15 milioni di euro, ai tempi del Chelsea, quando faticava a trovare spazio e dimensione. Si trasferì in Italia alla ricerca di un posto al sole tra Firenze e Roma, non riuscendo ad emergere e vedendo il proprio valore crescere di poco.

Basti pensare che quando il Liverpool ha rotto gli indugi con i giallorossi, nell'estate del 2017, alla Roma arrivarono circa 40 milioni. Una cifra che sembrava ottima per un possibile campione ma che non aveva dimostrato ancora nulla. Poi, la cura Klopp e Salah che ha segnato una valanga di gol, sia in Premier che in Europa, trascinando soprattutto in Champions, i reds al sogno di Kiev. Oggi, l'egiziano – che ha un contratto con scadenza giugno 2022 – vale più del doppio. E per acquistarlo non basterà – forse – nemmeno il triplo.