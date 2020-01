La gara deve essere a chi la spara più grossa. I tifosi della Lazio (quelli che insultano Nicolò Zaniolo e affiggono striscioni beceri) e della Roma (quelli che hanno augurato al bomber del campionato di rompersi una gamba) ce la stanno mettendo davvero tutta per fare "bella figura". E visto che al peggio non c'è mai fine, qualcuno è andato oltre. Gli va dato sicuramente un premio per la stupidità mostrata in un momento del genere. Cosa è successo? Lo ha spiegato Jessica Melena, la moglie dell'attaccante dei biancocelesti che in due story su Instagram ha denunciato l'ennesima offesa – questa volta davvero grave – rivolta al marito.

La brutta battuta "sull'elicottero" di Immobile

"Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?". Non è umorismo nero ma cattiveria, idiozia allo stato puro, mancanza di rispetto assoluta. Chiaro il riferimento alla tragedia avvenuta nelle ultime ore e nella quale hanno perso la vita 9 persone, dall'ex campione della NBA, Kobe Bryant, fino alla figlia Gianna, che viaggiava assieme a lui a bordo dell'elicottero precipitato a Calabasas, nella contea di Los Angeles.

Lo sfogo della moglie di Immobile su Instagram

Su Instagram Jessica Melena ha sfogato tutta la propria amarezza per quanto accaduto e per le parole rivolte al marito. Non è la prima volta che lo fa a causa delle "attenzioni" rinvolte al consorte/calciatore.