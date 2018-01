L'ex attaccante del West Bromwich Albion, l'inglese Cyrille Regis è morto a 59 anni. La notizia è stata annunciata dall'Associazione dei calciatori professionisti inglesi. Regis aveva conquistato nella sua carriera cinque presenze in nazionale tra il 1982 e il 1987, diventando una delle stelle della squadra tra il 1977 e il 1984. Ha segnato 112 gol in 297 presenze con l'Albion prima di passare al Coventry, vincendo anche la FA Cup con gli Sky Blues in 1987. Era anche stato nominato MBE nel 2008.

La leggenda di West Bromwich Albion Cyrille Regis è morta dopo un attacco di cuore all'età di 59 anni, una triste notizia che ha scioccato il calcio inglese, ma non solo, e ha provocato un'ondata di tributi verso l'attaccante. L'Associazione dei calciatori professionisti d'Inghilterra ha annunciato la notizia lunedì mattina e ha scritto in un immediato tweet dal suo account ufficiale: "Un vero gentiluomo e una leggenda, una profonda perdita per tutti. Le nostre condoglianze verso la sua famiglia e i suoi amici"

Regis era nato nella Guyana francese nel febbraio 1958, ma si era subito trasferito a Londra con la sua famiglia all'età di cinque anni. E' stato un pioniere per i giocatori di colore e un punto di riferimento per tutta la sua carriera, che si è svolta dal 1977 al 1986. È ricordato soprattutto per essersi legato a lungo al West Brom, dove ha segnato 112 gol in 297 partite.

Negli anni trascorsi con l'Albion, Regis ha formato una famosa triade in campo con Laurie Cunningham e Brendon Batson; i tre vennero soprannominati i tre Graduati, dal manager Ron Atkinson. Una statua del trio è stata poi dedicata al di fuori degli Hawthorn nel 2014. Regis, una volta ritiratosi come giocatore, ha ricoperto ruoli come allenatore e agente di calcio.

Regis era una figura estremamente ammirata e rispettata all'interno del calcio, soprattutto per ciò che riguarda l'ambito inglese, anche per aver combattuto il razzismo presente negli anni '70 e '80. Andy Cole ha scritto su Twitter: "Stamattina, il mio eroe, il mio pioniere, è stato sconfitto e l'uomo dietro al motivo per cui volevo giocare a football è scomparso, il mio cuore va a tutta la sua famiglia RIP Cyrille Regis".

Mark Bright ha postato: "Grandissimo colpo stamattina: ho appena saputo che Cyrille Regis è scomparso all'età di 59 anni. Era più di un semplice calciatore, ha tracciato una pista per ogni giocatore nero che lo seguiva, un'ispirazione per me e molti dei miei giocatori era. Un uomo umile e un grande uomo. #RIPC'

Brian Deane ha detto: "Difficile credere che mi stia svegliando per ascoltare che Cyrille Regis, l'uomo che ha dato il via al sogno per me e molti altri, è morto per un attacco di cuore. E' stato un vero onore aver giocato sullo stesso terreno di lui. RIP Big Cyrille Regis."

Gary Lineker ha postato: "È triste sapere che Cyrille Regis sia morto. Un grande attaccante e un brav'uomo la cui eredità va oltre il gioco, contribuendo a spianare la strada ai calciatori neri in questo paese. #RIPCyrille'

Alan Shearer ha ricordato: "Che uomo. Che centravanti! Uno dei miei primi ricordi calcistici è stato entrare nella WBA per un processo da ragazzino di 13 anni, vedere Cyrille Regis e avere soggezione di lui. RIP grande uomo ‘