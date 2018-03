"Mister, papà ha mal di gola. Non farlo giocare". Lukas è uno dei figli di Marek Hamsik e nella giornata di ieri era al campo d'allenamento del Napoli per vedere papà mentre s'allena alla vigilia della gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il capitano non sarà del match, almeno dall'inizio: Sarri gli ha preferito Zielinski considerate le condizioni fisiche dello slovacco, reduce da un infortunio muscolare (problema ai flessori) e da un'operazione alle tonsille.

Nulla di grave, visto che il centrocampista s'è ripreso e ha superato entrambi gli intoppi nel migliore dei modi: gli stessi esami strumentali hanno dato esito negativo, certificando che può essere a disposizione per la trasferta. C'è tra i convocati, non nell'undici di partenza che alle 18 (non alle 15, per ragioni di ordine pubblico) proverà a mettere pressione alla Juventus (a Torino si gioca alle 20.45) che in serata affronterà una delle formazioni più in forma del momento, il Milan di Gattuso.

Hamsik si accomoderà in panchina, così da non ‘scontentare' il figlioletto che – come raccontato da Sky Sport nella consueta rassegna di notizie dal quartier generale dei partenopei – aveva fatto una strana richiesta al tecnico, preoccupato per la salute del papà. Il piccolo Lukas ha indicato all'allenatore quale formazione schierare… senza però includere Marek "perché papà ha mal di gola. Perció non farlo giocare mister".

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli