Nove reti in undici partite di campionato. Romelu Lukaku va a segno ogni 100 minuti e le sue reti portano in dote all'Inter una media di 2.55 punti a partita. La doppietta siglata contro il Bologna accende i riflettori sull'attaccante belga che Antonio Conte ha voluto espressamente in nerazzurro: forte fisicamente e dotato dal punto di vista tecnico, l'ex ct della Nazionale ne aveva apprezzato le qualità in Premier League e per questo ha premuto perché – a costo di qualche sacrificio – il club non si lasciasse sfuggire la punta. Lo aveva definito un centravanti "atipico" la cui stazza non ne limita la velocità se parte in campo aperto.

La Juventus? È importante che l'Inter vinca – dice Lukaku ai microfoni di Sky Sport -. Bravo il Bologna per l'intensità con cui ha giocato, per la pressione e per la mentalità… è davvero una buona squadra. Per quel che mi riguarda penso solo a migliorare ogni giorno. Ho 26 anni, sono molto giovane e devo crescere come tutta la squadra.

Lukaku come Ronaldo (il fenomeno): 9 gol in 11 giornate

Dentro l'ex Red Devils, via Mauro Icardi: almeno per adesso la prova del campo sta dando ragione alle scelte del neo-allenatore. E così i 75 milioni di euro investiti nella scorsa sessione estiva delle trattative si stanno rivelando un ottimo affare. A favore di Lukaku depone un raffronto lusinghiero e che rappresenta musica per le orecchie del popolo nerazzurri: 9 volte a bersaglio in 11 giornate c'era andato il fenomeno brasiliano Ronaldo (stagione 1997/1998). Lecce, Cagliari, Milan, Sassuolo (doppietta), Parma, Brescia, Bologna (doppietta).

Bomber da trasferta: 7 gol segnati lontano da San Siro

Dove ha segnato di più Lukaku? Basta dare un'occhiata alla cadenza delle marcature: lontano da San Siro ha segnato 7 gol, 2 quelli al Meazza. Numeri che alimentano la sensazione di come la squadra di Conte sia perfetta come macchina da trasferta potendo contare sulla compattezza del gruppo e la capacità di ripartire in contropiede abbinando la velocità di Lautaro Martinez alla fisicità del belga.