Del futuro di Luis Suarez si discute molto. L’attaccante ha da poco compiuto 33 anni, sarà fermo fino a maggio ed è uno dei titolari di un Barcellona, che in estate potrebbe essere rivoluzionato. Si parla del suo addio e contestualmente di Lautaro Martinez, che Messi vorrebbe come compagno di squadra. Ma l’uruguagio in un’intervista ha fatto sapere che continuerà con i catalani anche nella prossima stagione e ha detto anche che c’è una clausola nel suo contratto che gli permette di rinnovare, in futuro, ancora, il suo contratto.

Luis Suarez parla del suo futuro al Barcellona

Il bomber ha subito un intervento al ginocchio lo scorso gennaio, è finito ko dopo essersi fatto male in una partita della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid. Questo stop sarà lungo. Suarez sarà fermo fino a maggio e potrà tornare a disposizione solo nel finale di stagione. In un’intervista rilasciata a ‘RAC1’ il giocatore ha detto che anche nella prossima stagione sarà un calciatore del Barcellona e ha parlato anche di una clausola che gli permettere di rinnovare il contratto:

Qui sono felice, e anche la mia famiglia lo è. Sono dove ho sempre voluto, mi sento importante. La decisione sul futuro dipende dal club. Io voglio rimanere, ma non dipende da me. Però c'è un'opzione di rinnovo automatico se gioco il 60% delle partite in cui sono disponibile. Voglio tornare al più presto, quando guardo le partite sento il desiderio di giocare. Ma devo fare tutto con cautela.

Suarez resterà al Barcellona, che però pensa a Lautaro

Dunque nessuna tentazione americana per Suarez, che sembrava un obiettivo dell’Inter Miami di Beckham. Sarà ancora un calciatore del Barcellona l’uruguaiano, ma non avrà forse più il posto fisso. I dirigenti blaugrana vogliono rinforzarsi anche in attacco e non hanno fatto mistero di volere Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter.