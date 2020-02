Ritornano le Coppe e così anche l'Inter di Antonio Conte ritorna in campo, in Europa League per i sedicesimi di finale. Dopo l'esclusione dalla seconda fase di Champions League, i nerazzurri apriranno la loro stagione nella seconda competizione europea dell'Uefa sfidando il Ludogorets in una doppia sfida che li vede decisamente favoriti per il passaggio agli ottavi di finale, La gara è in programma giovedì 20 febbraio, alle 18.55, in Bulgaria, mentre il ritorno è previsto a San Siro il prossimo 27 febbraio.

La squadra di Conte, dunque, ripartirà dalla Bulgaria per cullare il sogno europeo. L'approdo in Europa League fa dell'Inter una delle squadre favorite per la vittoria finale. Con il mercato di gennaio i nerazzurri si sono molto rinforzati e il tecnico ha inserito gli ultimi arrivati nella lista UEFA per avere a disposizione i migliori giocatori. Contro i bulgari del Ludogorets, dunque, potrebbero esordire in campo internazionale Moses, Young e soprattutto, Eriksen.

Dove vedere Ludogortes-Inter in tv

La sfida di Europa League Ludogorets-Inter è in programma giovedì sera, 20 febbraio, alle ore 18.55, in Bulgaria, presso la "Ludogorets Arena di Razgrad". La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dall’emittente satellitare Sky, che manderà in onda l’evento su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre).

Come vedere in diretta streaming la partita tra Ludogorets e Inter

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso l'applicazione messa a disposizione dall'emittente, Sky Go, fruibile su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l’apposita applicazione.