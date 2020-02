A poche ore dalla sua morte, il nome di Luciano Gaucci continua a riempire la testa e il cuore dei tifosi. Soprattutto quelli di Perugia, che prima del match con la Juve Stabia lo hanno ricordato con un lungo applauso. I sostenitori del Grifo non potranno però dargli l'ultimo saluto, perché la salma dello storico presidente non verrà rimpatriata in Italia, ma resterà nella Repubblica Dominicana come ha confermato il figlio Alessandro.

"Con mio padre ci sentivamo quasi tutte le settimane – ha spiegato alla ‘Gazzetta dello Sport' – Negli ultimi tempi era stato evidente il suo aggravamento. D'accordo con mio fratello Riccardo, abbiamo constatato che aveva fatto la scelta, da uomo libero, di tornare a Santo Domingo, dove i suoi figli sono ancora piccoli e sono distrutti dal dolore per aver perso il papà. Abbiamo ritenuto giusto che resti lì e credo che il suo volere fosse quello di rimanere dove aveva scelto di vivere".

Il dolore di Serse Cosmi e di Marco Materazzi

Nonostante il suo temperamento e il suo fisico da ‘duro', Serse Cosmi figura tra i più sconvolti dalla scomparsa di Luciano Gaucci. Il tecnico del Perugia, che anche in conferenza stampa dopo la partita vinta a Castellammare di Stabia aveva ricordato il patron ("Il nostro mestiere ti porta in qualche modo a dover dimenticare, io a dimenticare tutto non ci riesco. Ho ancora il cuore spezzato"), ha scritto il suo messaggio toccante sulla pagina ufficiale di Instagram: "Riposa in pace Big Luciano. Oggi solo silenzio e tristezza. Ti porterò sempre nel mio cuore". Un messaggio, quello del mister umbro, che nelle ore successive alla triste notizia era stato anticipato da quello di Marco Materazzi: "Non sarò mai grato abbastanza a te e alla tua famiglia… Grazie di tutto. Dopo di te il NULLA a Perugia".