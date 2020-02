La notizia della scomparsa di Luciano Gaucci ha colpito tutto il mondo del calcio. L'ex patron del Perugia, si infatti spento nelle scorse ore a Santo Domingo: paradiso dove aveva deciso di vivere gli ultimi anni della sua vita, dopo aver lasciato l'Italia a causa dei suoi seri problemi con la giustizia italiana. Nella tristezza generale, molti tifosi lo hanno però ricordato anche con un sorriso per quella famosa rissa con Vincenzo Matarrese del lontano novembre 1999. Ciò che accadde al termine di quel Perugia-Bari giocato al ‘Renato Curi', nonostante i vent'anni passati, è infatti rimasto indelebile nella storia del nostro movimento calcistico.

Lo scontro con Vincenzo Matarrese

Al termine della partita che vide gli umbri perdere 2-1 contro il Bari, Gaucci si scagliò violentemente contro l'allora presidente del Bari: il compianto Vincenzo Matarrese. Una rissa che cominciò con le accuse dell'ex patron del Perugia contro l'arbitro Pellegrino (colpevole, secondo Gaucci, di non aver visto una gomitata in volto di Duccio Innocenti a Renato Olive, finto poi in ospedale con lo zigomo rotto), e che finì con i due presidenti vicini addirittura allo scontro fisico. Il tutto davanti alle telecamere della televisioni, che ripresero e mandarono in onda il clamoroso diverbio: una scena che, grazie al web, è tuttora cliccata da molti tifosi italiani.

La frase che scatenò la rabbia di Gaucci

"Il giocatore è in ospedale e lei non ha fatto niente, vergogna", tuonò Gaucci nei confronti del direttore di gara. Una frase che generò la risposta di Matarrese, già sul pullman della squadra e pronto a partire: "Gaucci! Noi siamo di Serie A!". La replica dell'allora numero uno del club perugino fu violenta e allo stesso tempo comica e indimenticabile: "Matarrese, vai a fare in c…, te e tuo fratello. mortacci tua".