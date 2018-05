Non è stato certamente un anno entusiasmante per Lorenzo Tonelli, il difensore arrivato a Napoli per volontà di Maurizio Sarri ma mai seriamente utilizzato dal tecnico nei suoi schemi. Eppure, questa sarà una stagione comunque da ricordare e da incorniciare perché il giovane difensore è convolato a nozze con Claudia, davanti ai suoi compagni e agli esponenti della società che non hanno voluto mancare all'evento.

Dopo aver concluso il campionato con una vittoria contro il Crotone, che ha consolidato il nuovo record di punti in campionato, e aver festeggiato insieme ai 50.000 spettatori del San Paolo una stagione storica, gli azzurri di Maurizio Sarri, prima delle vacanze, hanno fatto tappa in Sicilia per essere accanto al compagno di squadra Lorenzo Tonelli e alla compagna Claudia nel giorno delle loro nozze.

Nozze a Palermo. La coppia si era conosciuta a Milano proprio poco prima dell’arrivo del difensore al club di Aurelio De Laurentiis, quando militava ancora nell'Empoli. Lorenzo e Claudia hanno deciso di convolare a nozze dopo due anni di fidanzamento, durante i quali è nato Matia, bimbo oramai di un anno. La proposta di matrimonio è giunta a sorpresa lo scorso 29 settembre, proprio durante il battesimo del figlio. La cerimonia e il seguente ricevmento ovviamente sono stati immortalati sui vari social.

In programma un altro bambino. Claudia, che è nata a Palermo ma ha vissuto dieci anni a Milano, ha scelto insieme al futuro sposo di coronare il sogno d’amore nel capoluogo siciliano: Le nozze sono state celebrate celebrate in una chiesa di Cefalù nel tardo pomeriggio vicino alla città natale della moglie Claudia che, benché oramai lombarda d'adozione, ha origini palermitane. Una cittadina del mondo, visto che poi per amore del suo Lorenzo si è trasferita a Napoli: "A Napoli ho scoperto una città bellissima. Ho tanto tempo libero da poter trascorrere con mio figlio e la mia dolce metà. Lorenzo avrebbe voluto subito un altro figlio, ci penseremo con calma".