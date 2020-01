Una delle più importanti aziende di abbigliamento sportivo che ha legato a doppio filo la sua storia con il mondo del calcio, l'Adidas, rilascerà una speciale scarpa da calcio denominata "Adidas Captain Tsubasa", la prima in assoluto nella storia del marchio, dedicata ad un manga che ha ispirato una serie di cartoni animati giapponesi. "Captain Tsubasa" in Italia dirà poco a molti, ma se si parla di "Holly e Benij – Due fuoriclasse" allora per i più si accenderà la lampadina dei ricordi riguardanti una delle serie tv del Sol Levante (in gergo "anime") dedicate al mondo del pallone.

La ‘prima volta' di Podolski

Un cartone animato giapponese che ha segnato un'epoca nell'immaginario calcistico di diverse generazioni che hanno amato la serie e i suoi protagonisti, da Oliver Hutton a Benjiamin Price, Mark Lenders e Bruce Harper, tutti alle prese con il pallone tra i piedi in interminabili sfide tra qualificazioni e campionati mondiali. Adidas ha voluto omaggiare nel più importante dei modi l'"anime" anche se non sarà una ‘prima assoluta'. Non è infatti una iniziativa totalmente nuova se si pensa che l'ex nazionale tedesco Lukas Podolski, che sta giocando per la squadra giapponese Vissel Kobe, aveva già indossato due diversi scarpini "Adidas X Captain Tsubasa", fatti su misura, circa 18 mesi fa.

Il lancio a disposizione di tutti

I primi scarpini "Adidas Captain Tsubasa", in assoluto a disposizione di tutti gli appassionati di calcio, si basano sul modello "Adidas X" ma con alcune differenze sostanziali che li rendono unici. Ovviamente le scarpe da calcio "Adidas Captain Tsubasa" presentano un design grafico unico e luminoso e combineranno tutti i colori già disponibili, dal ‘rosa' al ‘nero', fino al ‘Flash Orange'. La prima scarpa da calcio Adidas Captain Tsubasa sarà disponibile solo come versione di fascia alta con la possibilità di averla con lacci o senza, come nelle migliori tradizioni Adidas.