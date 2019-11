Rimasto senza squadra dopo la sua deludente avventura al Genoa, Giuseppe Rossi è intenzionato a fare di tutto per tornare nel calcio che conta. Il trentaduenne attaccante italo-americano, che attualmente si sta allenando con il Villarreal (club con cui ha realizzato la bellezza di 32 gol durante la stagione 2010/11), si è concesso una rimpatriata a Firenze in occasione dell'amichevole che ha visto la squadra di Montella affrontare e battere 5-1 la Virtus Entella.

Avvicinato dai cronisti presenti allo stadio Artemio Franchi, l'ex attaccante viola ha confermato di esser sulla strada giusta per tornare ad indossare gli scarpini e scendere in campo: "Sto molto bene e sono contento del lavoro che sto svolgendo con il Villarreal. Sto lavorando bene e faccio parte di un gruppo, questo mi mancava tanto".

La determinazione di Pepito

"Mi sto allenando con giocatori di livello, poi vediamo cosa succederà. Non ho una proposta concreta ancora, ma voglio tornare a giocare ad ogni costo, solo quello. Sono qui per il weekend con mia moglie – ha aggiunto ‘Pepito' – La Fiorentina? È una bella squadra, con Montella ha un bello stile di gioco. Ci vuole tempo per arrivare a certi livelli, ma ci stanno provando. Ribery è stupendo, bello vederlo anche a 36 anni, riesce sempre a fare la differenza. Per i tifosi viola deve essere un onore averlo qui".

Dopo 14 mesi di stop per l'infortunio, l'attaccante classe '87 vede dunque un po' di luce in fondo al tunnel. Dopo aver girato mezza Europa e aver vestito anche le maglie di Manchester United, Newcastle, Levante e Celta Vigo, Giuseppe Rossi confida di tornare a giocare e mettersi alle spalle tutte le sue disavventure. Compresa quella del doping, dalla quale è stato prosciolto dodici mesi fa: "Su quella storia mi sono fatto e mi faccio mille domande, ma ho poche risposte – ha dichiarato Rossi alla Gazzetta dello Sport – È stata una storia assurda e scioccante, mi cercavano club importanti e ho perso l'occasione non per colpa mia".