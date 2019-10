in foto: Lo striscione esposto dai tifosi del Chelsea per Vialli durante il match con lo United di Carabao Cup

Gianluca Vialli ha lasciato un segno indelebile anche nella storia del Chelsea e i tifosi non lo hanno dimenticato. Ecco allora che in occasione del confronto di Carabao Cup contro il Manchester United i sostenitori dei Blues hanno esposto uno striscione dedicato all'ex centravanti che sta combattendo una durissima battaglia contro il tumore. Poche parole ma significative, per la grande gloria: "Forza Vialli, siamo con te".

Lo striscione dei tifosi del Chelsea per Gianluca Vialli

Detto, fatto. I tifosi del Chelsea nelle ore precedenti alla sfida contro il Manchester United avevano annunciato sui social di voler dedicare uno striscione a Gianluca Vialli. Questo il messaggio del gruppo The Shed che anticipava l'iniziativa: "Questa sera, mostreremo uno striscione nel settore Matthew Harding per supportare la leggenda del Chelsea Gianluca Vialli che sta combattendo contro il cancro. Quando i calciatori entreranno in campo e lo striscione sarà srotolato vi chiediamo di cantare con noi il nome di Vialli, per fargli capire che siamo con lui". Ed effettivamente al momento dell'ingresso in campo di Blues e Red Devils per l'incontro di Carabao Cup, ecco l'attesissimo messaggio esposto per l'ex bomber: "Forza Vialli, siamo con te", con tanto di cori e ovazione.

Gianluca Vialli e la battaglia con la malattia, l'incoraggiamento del popolo Blues

Impossibile per i tifosi del Chelsea dimenticare chi come Vialli ha contribuito a riportare nell’Olimpo del calcio i Blues prima da calciatore e poi da allenatore, vincendo una Coppe delle Coppe, una Supercoppa Uefa, una Coppa di Lega, una Coppa d’Inghilterra e una Charity Shield. Ecco dunque che il messaggio del popolo Blues sicuramente emozionerà l'ex bomber tornato di recente davanti alle telecamere anche per parlare del suo nuovo ruolo da capo delegazione azzurra. Il classe 1964 ha mostrato i segni della battaglia con la malattia, raccogliendo i messaggi d'incoraggiamento di tutto il mondo dello sport, Chelsea compreso