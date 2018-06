Cristiano Ronaldo, cinque volte Pallone d'Oro, guadagna la metà di Messi e Neymar. Un insulto per CR7… com'è possibile che un fuoriclasse da record come il portoghese, l'uomo della Champions, il bomber che in Europa non eguali e in Coppa fa sempre la differenza sia ‘sottopagato' rispetto alle altre stelle del calcio internazionale? E' stufo di chiederselo lo stesso giocatore che, dopo aver sollevato al cielo la terza Champions consecutiva, ha esternato tutta la propria insoddisfazione poco prima della premiazione. "E' stato bello aver indossato la maglia del Real Madrid", è la frase che ha gelato i tifosi delle merengues e catturato la scena in quel momento di festa, una nota stonata all'acme del trionfo blancos.

Questione economica. "Conta il club", gli ha fatto sapere il presidente, Florentino Perez, che adesso si ritrova a gestire anche la ‘patata' bollente delle dimissioni di Zinedine Zidane. Un addio comunicato nella giornata di giovedì e che ha aperto nuovi scenari nella ricollocazione degli allenatori nei top club del ‘vecchio continente'. Conta il club… e contano i soldi: a CR7 21 milioni di euro netti a stagione non bastano, non li ritiene consoni alla sua grandezza, alla sua magnificenza di campione assoluto e uomo brand. E così ai più la strategia è apparsa molto chiara: battere cassa e chiedere un aumento sotto i riflettori, perché il messaggio arrivasse forte e chiaro.

Quanto vuole di aumento CR7. In base a quanto raccolto dal giornale ‘El Confidencial ‘, il portoghese, attraverso il suo rappresentante Jorge Mendes, avrebbe fatto sapere al Real Madrid di volere un ingaggio da 80 milioni di euro lordi, circa 50 al netto delle tasse, per tre stagioni. Facendo un po' di calcoli sarebbero poco meno di 4 milioni 200 mila euro al mese, 537.634 a settimana, 76.800 e spiccioli al giorno. Una pretesa altissima per un calciatore di 33 anni che al momento pesa sul monte ingaggi per il 60% del budget complessivo per gli ingaggi della rosa. Una pretesa che, dovesse essere accontentata, limiterebbe di fatto il margine di azione per nuovi acquisti. A cominciare proprio da Neymar…