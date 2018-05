Il Mondiale di Russia 2018 si avvicina ma per l'Italia e i tifosi azzurri la prossima estate trascorrerà in assoluta tranquillità. Anche troppa… niente patemi d'animo davanti alla tv, nessuna obiezione per le scelte del commissario tecnico (e quale? nemmeno lo abbiamo ancora ufficialmente), nessuna imprecazione per un rigore/passaggio/parata o modello tattico utilizzato. Niente di niente. L'eliminazione subita nei playoff contro la Svezia ha rappresentato l'apice del dramma sportivo consumatosi a novembre scorso a San Siro: finì 0-0 (dopo la sconfitta per 1-0 in terra scandinava) tra le lacrime di Gigi Buffon, la rabbia di De Rossi che in panchina sbotta per le scelte dell'ex ct Ventura, l'incapacità dell'attacco di creare qualche grattacapo. Dopo 60 anni la Nazionale resta fuori dalla Coppa iridata: una catastrofe che s'abbatte come un tsunami anche sui vertici del calcio tricolore spazzando via il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, e il commissario tecnico (che non si dimetterà ma resterà a libro paga fino a giugno).

Sono trascorsi 6 mesi circa da quella sera del ‘Meazza' e nulla è cambiato. L'ipotesi Gigi Di Biagio – chiamato dall'Under 21 sulla panchina della nazionale maggiore per un paio di amichevoli – è subito tramontata, dovrebbe essere Roberto Mancini il prossimo selezionatore. C'è l'accordo su tutto meno che con lo Zenit che, in virtù di un contratto fino al 2020, non ha alcuna intenzione di lasciar partire il proprio allenatore a cuor leggero. Cosa significa? Almeno fino a quando il ‘Mancio' non troverà una soluzione con la società russa non vi potrà essere alcuna proclamazione ufficiale.

Delusi e sfottuti, cornuti e mazziati… recita un vecchio adagio partenopeo che fotografa alla perfezione la situazione grottesca e le prese in giro nei confronti dell'Italia. Sulla profonda amarezza degli azzurri Swisscom ha fondato la propria campagna pubblicitaria. Secondo quanto riporta Il Corriere del Ticino, il manifesto pubblicato dalla compagnia elvetica di telecomunicazioni è davvero beffardi. "Purtroppo non possiamo mostrarvi gli Azzurri. Ma i Mondiali 2018 in UHD, sì". Il colpo di grazia, però, arriva poco dopo quando quel "Ve la siete meritata" lascia interpretazione ambigue.

Non è certo la prima volta che i nostri ‘vicini' prendono licenze del genere: poche settimane fa, una catena di supermercati del Ticino aveva chiamato in causa la Nazionale per pubblicizzare l'arrivo in negozio delle figurine sui Mondiali della Panini. "Colleziona le storiche immagini di (quasi) tutte le nazionali più importanti del pianeta! Si scherza eh vicini, senza rancore" è il messaggio apparso sulla pagina Facebook con tanto di foto del difensore, Giorgio Chiellini, corredata dalla scritta ‘Tu no'.