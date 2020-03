Lo splendido gesto di Insigne: ha donato 100mila euro agli ospedali per il Coronavirus

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una lunga diretta sui social network ha voluto anche ringraziare il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, che ha fatto una cospicua donazione: “Vorrei ringraziare Lorenzo Insigne, tra le persone più attive della città per aiutare gli ospedali di Napoli.” Ci ha donato 100 mila euro per combattere il Coronavirus e aiutare gli ospedali”.