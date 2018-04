Non ci sarà alcun ‘pasillo' né alcun ‘corridoio d'onore' prima del Clasico che nel calendario della Liga cade il prossimo 6 maggio. Il Real Madrid non concederà questo privilegio ai blaugrana, non accoglierà l'ingresso in campo dei blaugrana con l'applauso né sistemandosi ai bordi del campo per salutare la conquista del titolo da parte dei catalani. Niente passerella, più che uno sgarbo sembra una sorta di reciproco dispetto a giudicare dalle parole che il tecnico delle merengues, Zidane, pronuncia nella conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Atletico.

Liga tinta di blaugrana. Cristiano Ronaldo ha conquistato le copertine dei giornali per la splendida rovesciata in Champions contro la Juventus e in Europa spopola quale cannoniere di Coppa, in patria però il proscenio è tutto il Barça e per la Pulce che domina con un distacco abissale (+13) rispetto ai rivali di sempre. Nulla può fermare la marcia della formazione di Valverde e se i colchoneros batteranno i blancos allora la corsa al titolo sarà segnata (quasi) definitivamente e servirà davvero a poco il Clasico del Camp Nou in programma tra circa un mese.

in foto: Il ’pasillo’ del Villarreal al Barcellona di Xavi e Puyol

Perché il Real non concederà il ‘pasillo' ai blaugrana? E' lo stesso Zinedine Zidane ad aver chiarito quale sarà l'atteggiamento che avrà la sua squadra: nel caso in cui il Barcellona dovesse arrivare all'appuntamento già con il titolo di campione di Spagna cucito sulla maglietta il Real non si sottoporrà al rito del ‘pasillo’ (il cosiddetto corridoio d’onore prima della gara).