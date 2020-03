"In caso di contagio in Serie A il campionato potrebbe fermarsi". Le parole "caso" e "contagio" che il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, mescola nella stessa frase danno l’esatta dimensione di come la Figc (e la Lega, a proposito che fine ha fatto Paolo Dal Pino?) siano nel pallone. I dati sull’evoluzione della pandemia di Coronavirus (perché non è mai stata una banale influenza e non è più solo un’epidemia localizzata altrove) sono sotto gli occhi di tutti. L’approccio non può essere causalistico perché non ci troviamo di fronte a un raffreddore oppure a un’intossicazione alimentare. La Lombardia è in ginocchio, più di venti province sono incluse nella zona rossa. Un terzo del Paese – ma il resto non è che sia al sicuro – è ufficialmente in quarantena. Non è già abbastanza chiaro cosa sta succedendo?

E l’idea dello spettacolo che deve continuare perché così si aiuta la popolazione ad alleggerire la tensione è una fesseria. Davvero Gravina e il suo sodale della Serie A credono che, in questo momento, alle persone interessi qualcosa del calcio? Coloro che, presi dal panico e in maniera improvvida, hanno invaso la stazione di Milano e sono saliti a bordo dei treni a ogni costo se ne fregano di tutto. E nemmeno riescono a comprendere le conseguenze più nefaste della loro fuga. Sono fuori controllo, incoscienti. La gente si sente in trappola, ha paura e basta. Ha paura perché questo morbo è un nemico silenzioso (puoi averlo contratto e passarlo a qualcun altro senza saperlo) contro il quale non c’è ancora una cura specifica. Ha paura perché se stai male di tuo, se le tue difese immunitarie non sono forti a sufficienza, il virus arriva dentro di te e ti spazza via.

E credete che un gol di Cristiano Ronaldo oppure un colpo dell’Inter a Torino, in uno stadio vuoto, basti per lenire tutto ciò? Ridicolo pensare allo sport come elemento di distrazione di massa quando tutto intorno a te va alla malora ed è in grave pericolo la salute pubblica, tesserati compresi. L’unica cosa che conta davvero adesso è prendere atto di una situazione reale per difendersi nel modo migliore. Null’altro.

Ecco perché quando rileggo il pensiero espresso dal numero uno della Figc mi viene in mente l’interpretazione di Bruno Ganz che raccontò le ultime ore di Adolf Hitler rintanato coi suoi generali nel bunker della cancelleria a Berlino. Aveva i russi sull’uscio, ragionava ancora di truppe da spostare. E proprio non riusciva ad accettare la realtà. Che, ormai, era finita. Sui social quel ruolo è divenuto un cult tragicomico, ironia beffarda applicata alle situazioni più drammatiche. Il film è “La caduta”, prima o poi in rete verrà fuori qualche “meme” del genere a scandire questa commedia.

Il calcio è padrone dei propri calendari e l’emergenza non è solo italiana. In Europa la diffusione del Covid-19 non ha raggiunto ancora il picco, la stessa Uefa non sa cosa succederà di qui a giugno, quando dovrebbe giocarsi Euro 2020. Il Cio s’interroga sul futuro delle Olimpiadi. In Italia, invece, il massimo dello sforzo è la convocazione di una riunione straordinaria in Federazione per martedì prossimo, quando la lista dei recuperi sarà completa (lunedì alle 18.30 a Reggio Emilia – uno dei Comuni inclusi nella zona rossa – si disputa Sassuolo-Brescia). Se l’obiettivo era portare tutte le squadre alla 26a giornata (eccezione fatta per l’Inter che ha in sospeso il recupero contro la Samp) e sospendere adesso la stagione, allora mi chiedo perché non fermare tutto subito invece di strattonarsi per la giacchetta sulle date dei recuperi, le porte chiuse o quasi, le dirette tv annunciate e smentite, e quant’altro ancora fa parte del corredo accessorio di questa situazione grottesca.

E che dire dello sciopero dell’Assocalciatori annunciato da una circolare interna nell’imminenza delle partite e poi rientrato? Il presidente, Damiano Tommasi, non può abbaiare alla luna facendosi latore di istanze legittime e poi tornare a cuccia. Bisognava arrivare a pochi minuti dal fischio d’inizio di Parma-Spal per paventare la serrata? Uno sciopero (se le istanze sono legittime) non si minaccia, si fa. Altrimenti è solo esibizione clownesca di muscoli e distintivo. Il tentativo di salvare ciascuno la propria faccia senza però prendersi la responsabilità di fare il primo passo, prendere decisioni drastiche ma necessarie perché in ballo c’è qualcosa di molto importante: la vita delle persone.

"Il Consiglio di Lega Serie A – si legge nella nota -, ha ritenuto doveroso rispettare le indicazioni governative previste nel DPCM di questa mattina, proseguendo con lo svolgimento delle partite a porte chiuse. Le medesime considerazioni qui espresse valgono per quanto riguarda i diritti televisivi, dove Lega, Sky e Dazn si sono attenute alle disposizioni in essere".

Insomma, se vanno in campo è colpa di qualcun altro. Una pagliacciata che si aggiunge al balletto sulla trasmissione in chiaro delle partite in diretta televisiva. Lo sapevano tutti che autorizzare la messa in onda è impossibile in base alle prescrizioni della "legge Melandri". A meno che, per decreto, non sia lo stesso Governo a inserire il provvedimento nel novero delle norme di emergenza varate in queste ore.

"Le reiterate e contrastanti dichiarazioni governative contribuiscono soltanto ad accrescere lo stato di confusione generale e sicuramente non aiutano il sistema a superare il momento di difficoltà generato dal Virus".

Lo sa anche il ministro Vincenzo Spadafora, che in questi giorni ha annunciato la proposta lasciando il cerino in mano alla Lega di Serie A. La stessa Lega che, giocando col “risiko” delle scadenze emergenziali, ha barattato una partita a porte chiuse con la regolarità di un campionato e i rischi altissimi per la salute pubblica. Più che una pagliacciata, è uno schifo.