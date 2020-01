Il Liverpool che domina la Premier League è una squadra che gode di ottima salute e che sembra non conoscere ostacoli. In campo i reds mietono solamente successi, volando verso il titolo quasi incontrastati, dopo aver creato un solco con le inseguitrici. Fuori dal campo, il gruppo appare coeso, ben compatto, con il morale alle stelle e un'autostima a livelli massimi. Segnali confortanti anche per la seconda parte di stagione quando ritornerà la Champions League che gli inglesi devono difendere da detentori.

A confermare l'ottimo clima che si respira ad Anfield anche le indiscrezioni che arrivano attorno al rapporto tra i vari giocatori, colleghi per 90 minuti, amici nella vita privata. E sta facendo il giro del web lo scambio di messaggi che è avvenuto soprattutto tra due dei protagonisti della squadra di Klopp, Mohamed Salah e Dejan Lovren. Non è un mistero che i due compagni siano anche stretti amici nella vita di tutti i giorni e hià in passato si erano scambiati messaggi privati che poi il difensore aveva reso pubblici.

I messaggi di Salah a Lovren

Nulla di eclatante ma pur sempre un indice del clima che si sta respirando a Liverpool, un'aria di festa e d'armonia totale. L'ultima ‘performance' via Whatsapp sono stati i messaggi che Lovren ha mostrato, arrivati da Mohamed Salah che da sempre fa mostra e vanto del proprio fisico impeccabile. Uno scherzo verso l'egiziano, che ha mandato via Whatsapp un'immagine di sè a torso nudo, scrivendo poi "è stato un errore". Lovren ha subito risposto: "Cosa volevi dire è stato un errore? Il fisico? il grasso che hai?, non importa, è solo un "errore".

Uno scambio che ha ripercorso anche un precedente, sempre tra i due giocatori perché in estate Salah aveva già mandato proprie fotografie a Lovren mostrando il proprio fisico e anche in quel frangente il difensore aveva scherzato con il compagno di squadra: "Errore? Ma se hai smesso di respirare e hai stretto i muscoli perché sapevi che fuori c'era il fotografo pronto!"