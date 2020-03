Il Liverpool e l’Arsenal da oltre trent’anni sono legate da un filo sottile. E in quest’annata straordinaria i Reds avevano nel mirino due primati dei Gunners, datati 2004. La squadra di Klopp sembrava avere la possibilità di batterli entrambi o quanto meno uno dei due, quello delle partite consecutive senza sconfitte. E invece perdendo 3-0 in casa del Watford il Liverpool ha lasciato all’Arsenal i suoi record. I Gunners, che non attraversano un momento eccelso, sui social hanno preso in giro il Liverpool. Oltre al danno la beffa.

Watford-Liverpool 3-0, crollano i Reds e cade l’imbattibilità

A Vicarage Road i ‘Calabroni’ hanno sconfitto 3-0 il Liverpool. I Reds hanno subito un ko fragoroso – doppietta di Sarr e gol di Troy Deeney. Non attraversa un momento di forma strepitoso il Liverpool che ha perso in Champions con l’Atletico Madrid e aveva fatto molta fatica anche con Norwich e West Ham. Ma certo nessuno si aspettava che Salah e soci perdessero l’imbattibilità contro la squadra penultima in classifica. Klopp non perdeva in Premier dall’inizio di gennaio dello scorso anno, 2-1 in casa del Manchester City. Liverpool ko dopo 44 risultati utili consecutivi.

L’Arsenal mantiene due record e su Twitter sfotte il Liverpool

Non appena è finita la partita Watford-Liverpool il mondo Gunners è esploso. Ray Parlour, ex centrocampista, attivissimo sui social ha intonato una canzoncina, lo hanno seguito ex Arsenal come Lee Dixon e David Seaman. Insomma tutti quelli che hanno l’Arsenal nel cuore attendevano quella sconfitta. La squadra londinese vinse il titolo della Premier League imbattuta nel 2003-2004 (evento capitato in Inghilterra solo a fine ‘800) e sopratutto non perse per 49 partite consecutive – dal maggio del 2003 all’autunno 2004, cadde in casa del Manchester United.

E chi gestisce l’account Twitter dell’Arsenal ha ringraziato il Watford e ha ‘trollato’ il Liverpool scrivendo: “Complimenti per la splendida cavalcata”. I like a quel post sono stati più di centomila. Gary Lineker, che su Twitter non perde l’occasione per commentare, ha chiosato: “Watford-Liverpool 3-0 è la più grande vittoria dell’Arsenal di questa stagione”.