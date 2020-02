"Mister Klopp per favore fai perdere il tuo Liverpool". Una richiesta semplice semplice quella che un giovanissimo tifoso del Manchester United ha voluto fare personalmente al manager dei Reds. Daragh Curley, bambino di 10 anni sostenitore sfegatato dei Red Devils, ha scritto una curiosa lettera all'allenatore che rischia di battere numerosi record in Premier con il suo Liverpool. E il tedesco non ha perso tempo per rispondergli, sempre via missiva in quello che è stato un simpatico botta e risposta.

La lettera del giovane tifoso dello United a Jurgen Klopp, con l'invito a far perdere il Liverpool

Il Liverpool è uno schiacciasassi in Premier. 25 vittorie e un pareggio per i Reds che hanno già ipotecato il titolo (22 i punti di vantaggio sulla seconda City) e rischiano di infrangere numerosi record. Tra questi, quello relativo al maggior numero di successi nel torneo, che appartiene al momento alla formazione di Guardiola, con i 32 match vinti nella scorsa annata. A provare a fermare la corazzata di Klopp ci ha provato un giovanissimo tifoso dei rivali del Manchester United, Daragh Curley che ha inviato una lettera proprio al manager tedesco: "Il Liverpool sta vincendo troppe partite: se ne vincete altre nove, avrete stabilito il record di imbattibilità del calcio inglese. Essendo un tifoso dello United, per me è molto triste. Quindi la prossima volta che il Liverpool gioca, per favore, falli perdere. Dovreste solo lasciare che gli altri segnino. Spero di averti convinto a non vincere il campionato e nessun’altra partita, mai più".

La risposta di Klopp al bambino tifoso del Manchester United

A sorpresa Jurgen Klopp ha deciso di rispondere al giovane tifoso avversario. Grande sorpresa in casa Curley, con papà Gordon che ha dichiarato: "Mia moglie Tricia era nell'ufficio postale e le fu detto che lì c'era una lettera raccomandata per Daragh Curley. Si stava chiedendo chi avrebbe inviato a Daragh una lettera raccomandata, ma quando l'ha consegnata a Daragh ha detto ‘oh è Jurgen Klopp'". Il manager ha scritto di proprio pugno una lettera per il piccolo Daragh, spiegando di non poter (a malincuore) assecondare le sue richieste: "Caro Daragh, purtroppo questa volta non posso esaudire la tua richiesta non perché non ne abbia voglia. Ma per quanto tu desideri che il Liverpool perda, il mio lavoro è far sì che il Liverpool vinca. Ci sono milioni di tifosi in tutto il mondo che vogliono che questo accada e quindi non voglio deluderli. Ma posso dirti che questo non cambierà la tua passione per il calcio e per la tua squadra. Il Manchester United è fortunato ad avere un tifoso come te. E nonostante le nostre squadre abbiano una grande rivalità, abbiamo anche un enorme rispetto gli uni per gli altri. E per me, il calcio è questo”.