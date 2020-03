Liverpool-Atletico Madrid è la partita del mercoledì valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21 allo stadio di Anfield Road. Il match si disputerà a porte aperte, al contrario di molte altre gare europee che devono fare i conti con le restrizioni per l'emergenza Coronavirus. La formazione di Klopp, campione d'Europa in carica dovrà cercare di ribaltare l'1-0 rimediato al Wanda Metropolitano, e per qualificarsi dovrà necessariamente vincere con almeno due gol di scarto. I precedenti sorridono ai Reds che davanti ai propri tifosi non hanno mai perso contro i Colchoneros in Europa (pareggio nella fase a gironi della Champions 2008/2009 e vittoria nella semifinale di Europa League 2009/2010). La partita tra Liverpool e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, evento disponibile anche in streaming grazie all'app SkyGo

Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in tv

Liverpool-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. La partita delle 21 degli ottavi di finale di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (201, 252 del satellite e 472, 482 del digitale terrestre). La sfida sarà disponibile anche in 4K HDR per i possessori del decoder SKY Q SAT. Sull'emittente satellitare spazio ad un ampio pre-partita, con interventi da studio sia all'intervallo che dopo il fischio finale. Telecronaca affidata a Massimo Marianella

Come vedere in diretta streaming la partita tra Liverpool e Atletico Madrid

Per gli appassionati sarà possibile seguire Liverpool-Atletico Madrid, non solo in diretta tv, ma anche in streaming, sfruttando dunque una connessione a internet. Si potranno usare sia dispositivi fissi e mobili abituali (pc, smartphone, tablet, notebook) per sfruttare la piattaforma satellitare attraverso la app Sky Go (servizio riservato agli abbonati). Si può sfruttare anche Now Tv, il servizio televisivo in streaming proposto da Sky che permette agli utenti di vedere il tutto anche su Smart Tv