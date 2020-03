Distanti, ma uniti. Solo così l'Italia può vincere la battaglia contro il Coronavirus, superando quello che è uno dei momenti più difficili della storia internazionale. Torneremo ad abbracciarci, torneremo ad esultare proprio come nel 2006 quando la Nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. In queste ore Sky ha deciso di offrire un palinsesto speciale per gli spettatori, costretti a restare a casa per ridurre al minimo il rischio di nuovi contagi da Coronavirus, trasmettendo in diretta le partite azzurre dei Mondiali tedeschi. Brividi ed emozioni nel rivedere per esempio le immagini della vittoria in semifinale dell'Italia contro i padroni di casa della Germania, grazie ai gol di Grosso e Del Piero. In tanti si sono ritrovati davanti alla tv, e inevitabilmente l'hashtag #GermaniaItalia è diventato virale sui social

L'Italia resta a casa: tanti spettatori alla tv per Germania-Italia del 2006

La lucidità di Pirlo, che vede il pertugio per servire Grosso, e il tiro a giro del terzino che batte Lehmann, con la corsa folle del numero 3 rimasta tra le immagini più iconiche del nostro calcio. Un minuto più tardi, Cannavaro che giganteggia in difesa e innesca, tramite Totti, il contropiede di Gilardino: assist vincente per Del Piero che mette il pallone nel sette. 2-0 e memorabile "Andiamo a Berlino" della coppia Bergomi-Caressa. Momenti indelebili per ogni appassionato di calcio italiano, che oggi ha avuto la possibilità di rivedere in tv sui canali Sky. L'emittente satellitare ha infatti dato la possibilità ai suoi clienti di accedere ad una programmazione particolare con la trasmissione delle partite dell'Italia Campione del Mondo nel 2006.

#GermaniaItalia diventa virale sui social

Un modo per regalare emozioni uniche a tutto il popolo italiano, con un messaggio di speranza in un momento a dir poco difficile con tutti costretti a restare a casa per l'emergenza Coronavirus. Vinceremo anche questa sfida, e torneremo ad abbracciarci come in occasione dei Mondiali 2006. E in tantissimi hanno seguito e si sono ancora una volta emozionati con gli azzurri di Lippi, come confermato dall'hashtag #GermaniaItalia che ha spopolato su Twitter. E in tanti oggi come allora si sono sentiti orgogliosi di essere italiani: in quell'occasione per essere diventati campioni del mondo, oggi invece per aver resistito magari alla tentazione di uscire, aspettando tempi migliori quando si potrà tornare a festeggiare.