Lista Uefa Barcellona, tra i calciatori che sfideranno il Napoli anche un ex Inter

Quique Setién ha inserito 21 giocatori nella Lista Uefa del Barcellona per la Champions. Ci sono anche Luis Suarez e Ousmane Dembélé entrambi infortunati e sicuramente non a disposizione per il primo confronto con il Napoli del 25 febbraio. Tra i volti nuovi c’è anche un calciatore noto in Italia: è l’ex Inter Rey Manaj, ingaggiato a gennaio dall’Albacete.