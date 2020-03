Il Lipsia batte 3-0 il Tottenham nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e conquista una storica qualificazione ai quarti di finale. La squadra di proprietà della Red Bull conferma di poter stare con pieno titolo tra le migliori otto squadre d'Europa eliminando un avversario decisamente diverso dalla squadra capace di arrivare in finale nella passata stagione, che neanche José Mourinho in panchina è riuscito a rigenerare. I propositi di rimonta degli Spurs si sono sciolti dopo appena 20 minuti di partita, quelli che sono bastati a Sabitzer per realizzare al doppietta che ha indirizzato l'incontro.

Sabitzer la chiude subito

A Lipsia si gioca al cospetto di uno stadio pieno, nonostante anche in Germania l'emergenza legata al Coronavirus sia diventata ormai un tema attuale. L'equilibrio dura appena pochi minuti, il tempo necessario ai padroni di casa per alzare i ritmi e trovare il gol che indirizza subito l'incontro: Werner appoggia per Sabitzer, preciso e letale nella sua conclusione da circa 20 metri. Lo stesso Werner viene pescato in posizione irregolare dopo aver realizzato il 2-0, che però tarda appena un paio di minuti ad arrivare. Ancora un indemoniato Sabitzer si presenta in area di rigore davanti a Lloris, non perfetto nella circostanza, e lo batte tirando sul primo palo.

Solo una squadra in campo

Il dominio del Lipsia non vacilla mai, neanche con il risultato pienamente acquisito e la qualificazione ormai in tasca. Il Tottenham non dà mai la sensazione di poter essere pericoloso e di esprimere un calcio vicino al livello mostrato dei padroni di casa, organizzati splendidamente da Julian Nagelsmann. E così, quasi per inerzia, alla fine dell'incontro arriva anche il tris a firma di Forsberg. Il Lipsia è ai quarti di Champions e vuole fare sul serio.