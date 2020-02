Andata degli ottavi di Champions League. Riparte da Lione la marcia della Juventus verso la finale di Istanbul. La partita si gioca mercoledì 26 febbraio alle ore 21: al Parc Olympique Lyonnais i bianconeri andranno in campo contro un "vecchio nemico", si tratta di Rudi Garcia (attualmente sulla panchina dei francesi ma in passato alla guida della Roma che contese lo scudetto). C'è un precedente statistico che sposta i favori del pronostico dalla parte di CR7 e compagni: nelle 4 gare giocate nelle competizioni continentali i transalpini non hanno mai battuto il club torinese e l'ultima sconfitta in casa risale a ottobre 2016 (0-1, proprio contro la Juve).

Come arrivano Lione e Juventus al match di Coppa? La squadra di Sarri è quella che sta messa meglio: è tornato a disposizione anche Gonzalo Higuain, assente nei giorni scorsi a causa di un problema muscolare. Tra le fila dei padroni di casa, invece, mancherà per infortunio il miglior marcatore in Europa: Memphis Depay, autore di 5 reti.

Dove vedere Lione-Juventus in tv

Non è prevista diretta tv in chiaro per la partita Lione-Juventus che sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Come vedere in diretta streaming la partita Lione-Juventus

Sarà possibile assistere a Lione-Juventus anche in diretta streaming, usufruendo di una buona connessione a internet. Gli abbonati a Sky potranno collegarsi – attraverso la app da scricare – alla piattaforma di Sky Go. Un'altra soluzione per vedere in streaming la partita è collegarsi a Now Tv, il servizio streaming a pagamento di Sky che permette di acquistare il singolo evento. Il tutto lo si potrà fare adottando dispositivi come pc, tablet, smartphone, smart tv oppure console di nuova generazione come PS4 o Xbox One.