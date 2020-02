A Lione la Juventus subisce la prima sconfitta in Champions di questa stagione. I bianconeri hanno perso 1-0 nella gara d'andata degli ottavi di finale. Tra tre settimane si giocherà il ritorno a Torino e ci sarà bisogno di una Juve completamente diversa. Nonostante una partita tutt'altro che brillante, i ragazzi di Sarri recriminano anche per due episodi dubbi nell'area di rigore del Lione. L'arbitro Gil Manzano ha lasciato correre su una spinta e una trattenuta e ha anche annullato un gol a Dybala, in fuorigioco millimetrico. Giusto annullare il gol, sbagliato però non assegnare un rigore per un fallo su Dybala.

La Juve chiede due calci di rigore

Negli ultimi dieci minuti di partita i bianconeri chiedono due penalty, uno per una spinta di Denayer su Cristiano Ronaldo e uno per una trattenuta di Marcal su Dybala, a cui è stato annullato anche un gol. Il primo episodio provoca delle polemiche ma la decisione dell'arbitro sembra corretta. Perché la spinta del belga su CR7 c'è, ma non è così forte da provocare un rigore, è l'83'. Diversa invece la situazione che riguarda Marcal e Dybala che mentre controllava il pallone spalle alla porta viene trattenuto dal giocatore del Lione, è l'88'. L'arbitro decide di non ricorrere al VAR e lascia giocare. L'errore c'è. Alla Juve manca un calcio di rigore.

Gol annullato alla Juve per un fuorigioco lieve di Dybala

Nel finale di partita c'è anche un altro episodio da moviola. La Juventus riesce a trovare il gol dell'agognato pareggio, con Dybala che calcia al volo di prima intenzione e mette il pallone nell'angolino. La rete è splendida, ma il guardalinee sbandiera e l'arbitro spagnolo Gil Manzano annulla. Il VAR controlla e conferma la decisione. Il fuorigioco c'è ed è millimetrico. Molto sfortunato l'attaccante argentino, uno dei migliori della Juve.