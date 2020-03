L'Inter ritira la formazione Primavera dalla Youth League, la Champions dei "più giovani". Lo fa per un motivo molto semplice ed essenziale: la salute dei ragazzi viene prima di tutto, in particolare in questo momento di emergenza internazionale per la pandemia di Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale). È il momento di assumersi ognuno le proprie responsabilità e il club nerazzurro, che nei giorni scorsi era stato sotto i riflettori per durissima polemca tra il presidente Zhang e i vertici della Lega di Serie A, lo fa senza tirarsi indietro.

FC Internazionale Milano comunica che la squadra Primavera non parteciperà alla gara Inter-Rennes, valida per gli Ottavi di Finale di UEFA Youth League, in programma mercoledì 11 marzo a Firenze – si legge nella nota del club nerazzurro -. La decisione del club – che ha sempre posto la tutela della salute pubblica come obiettivo primario – è volta a perseguire la salvaguardia della salute dei propri giocatori, tesserati e dipendenti.

Cosa accadrà adesso? Le conseguenze a livello sportivo di un gesto del genere sono molto chiare a cominciare dal provvedimento di sconfitta a tavolino (come enunciato dalla stessa Inter all'interno della nota).

Pur riconoscendo la grande importanza della manifestazione e consci del fatto che la non presenza farà scattare automaticamente il provvedimento di sconfitta per 0-3, si è deciso di non giocare la partita per i motivi sopracitati e in ossequio alle disposizioni di tutte le autorità competenti.

Alla decisione di non far partecipare più la squadra alla Youth League si aggiunge anche un altro provvedimento da parte dell'Inter: lo stop a tutte le attività del settore giovanile.