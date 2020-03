Victor Moses si è fatto male in allenamento. Un infortunio muscolare che capita a ridosso della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e in un momento delicato per il tour de force che attende i nerazzurri a causa del calendario ingolfato dai rinvii provocati dall'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale). Qual è l'entità dell'acciacco dell'esterno nigeriano? Ha subito un "risentimento" alla coscia sinistra ma le sue condizioni verranno valutate con maggiore attenzione nei prossimi giorni. Alla luce di ciò, è impossibile che Conte lo possa avere a disposizione per la sfida contro i partenopei al San Paolo.

Nella mattinata di oggi Victor Moses è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica alla coscia sinistra – si legge nella nota ufficiale dell'Inter sulle condizioni del calciatore -. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Handanovic al rientro contro il Napoli

L'infortunio di Moses è una nota stonata per i nerazzurri. Le buone notizie, però, non mancano: una su tutte, il rientro in squadra fin dal primo minuto di Samir Handanovic, che contro gli azzurri farà le prove generali della sfida scudetto contro la Juventus. Conte avrà a disposizione un altro calciatore (si tratta di Gagliardini) mentre Sensi non ha ancora recuperato..

Eriksen sì, Eriksen no: le possibili scelte di formazione

Quale Inter si vedrà in campo? Resta essenzialmente da sciogliere un dubbio: impiegare o meno Christian Eriksen. Un'opzione molto probabile considerata la necessità da parte dei nerazzurri di impostare una partita più offensiva a causa della sconfitta subita all'andata a San Siro. In tal caso il danese verrebbe piazzato alle spalle della coppia d'attacco Lautaro Martinez-Lukaku.