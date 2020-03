La partita tra Juventus e Inter si avvicina. Domenica sera, dopo un cambio di data, e infinite polemiche, le squadre di Sarri e Conte scenderanno in campo per il posticipo della 26esima giornata, calcio d'inizio alle ore 20.45. Una partita sempre sentitissima, che vale anche tanto per la corsa allo scudetto, e che ha come protagonista Antonio Conte, che si presenterà per la prima volta da avversario allo ‘Stadium'. Intanto all'arrivo a Torino il tecnico è stato insultato da un tifoso che gli ha dato del ‘traditore'.

Antonio Conte definito traditore a Torino

I calciatori dell'Inter sono giunti a Torino dove a uno a uno sono scesi dal pullman nerazzurro. Tanti i tifosi presenti, quasi tutti nerazzurri, tenuti lontani dai calciatori e dallo staff tecnico, sarebbe stato così anche senza le restrizioni per il Coronavirus. Quando è arrivato Conte si sono sentiti incitamenti da parte dei tifosi dell'Inter, ma anche una brutta parola pronunciata da un tifoso juventino che gli ha dato, più volte, del ‘traditore'. La partita di Conte è già iniziata.

Gli anni e i trionfi con la Juventus di Antonio Conte

I bianconeri lo acquistarono nel novembre del 1991, Conte ha vestito la maglia bianconera per 13 anni, ha vinto tutti gli scudetti dell'era Lippi (5), e una lunga serie di trofei, inclusa la Champions League del 1996. Alla Juve, dov'era stato capitano, ci è tornato nel 2011. Tre stagioni da allenatore e tre scudetti vinti, il primo in modo spettacolare, con una Juventus che non sembrava poter competere per il titolo e che invece ha aperto questa lunghissima serie, aperta, e lo ha fatto vincendo il campionato da imbattuta. Due anni più tardi con Conte la Juve superò il muro dei 100 punti, mai successo né prima né dopo in Serie A. Domani per la prima volta allo ‘Stadium' l'ex c.t. si presenterà da avversario.