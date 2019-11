Brutto incidente stradale per Manuel Cabit. Il difensore del Metz è rimasto coinvolto in un incidente stradale domenica pomeriggio ed è ricoverato in gravi condizioni. Il 26enne ha riportato una "perdita di sensibilità agli arti inferiori" e la situazione non è ancora chiarissima ma non è in pericolo di vita. L'auto era guidata dal compagno di squadra Kevin N'Doram, 23 anni, rimasto illeso ma sotto choc e già stato dimesso dall'ospedale. Con loro viaggiavano altre due persone, uno ferito incondizioni gravi mentre l'altra ha riportato ferite più lievi. Secondo una fonte informata citata dall'agenzia France Press, l'incidente è avvenuto appena fuori Reims e sembra che l'auto andasse a "una velocità stimata fra i 180 e i 200 chilometri orari".

Manuel Cabit è arrivato al Metz questa estate, a titolo gratuito dall'Ajaccio, e fino a questo momento ha collezionato 3 presenze in Ligue 1 con la maglia dei Les Grenats, arrivate nelle ultime tre partite giocate in questo campionato contro Nantes, Lione e Montpellier.

Il comunicato del Metz

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club francese poche ore fa in merito all'incidente dei due tesserati: