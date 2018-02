Dopo due pareggi consecutivi, che hanno creato parecchio scalpore, il Barcellona è tornato a vincere ma non lo ha fatto nel miglior modo. Il club catalano ha battuto l'Eibar a Ipurua per 2 a 0 grazie alle reti di Luis Suarez, dopo pochi minuti nel primo tempo, e Jordi Alba nel finale che hanno permesso di allungare in testa alla classifica della Liga. Per il centravanti del Barça si tratta del 20° goal in questa stagione in tutte le competizioni ma quella che si è visto oggi nei Paesi Baschi è una controfigura della squadra ammirata negli scorsi mesi: poco determinata, in difficoltà sotto il profilo fisico e distanze tra calciatori (e reparti) non proprio agevoli come spesso accade ai catalani. Trentunesimo risultato utile consecutivo per il club culé che ha eguagliato il record della squadra guidata da Pep Guardiola nel 2010/2011. Vittoria non proprio meritata per il Barcellona che ora dovrà affrontare il Chelsea in Champions: campanello d'allarme per Ernesto Valverde?

Suarez-Alba salvano il Barça da un ottimo Eibar.

La squadra catalana non ha mostrato la sua performance migliore a Ipurua e dopo aver trovato la rete del vantaggio con Suarez, su un bellissimo assist di Messi, e colpito il palo proprio con il numero 10, ha mollato il pallino all'Eibar: i baschi prima hanno rischiato di pareggiare con un tiro di Orellana dal limite che ha scheggiato la traversa mentre nella ripresa ha messo sotto il Barça costringendolo a muoversi in ripartenza.

Nonostante l'espulsione di Orellana, e del tecnico Mendilibar per proteste, il club che comanda la classifica della Liga ed è a +10 dall'Atletico Madrid, in attesa della gara dei colchoneros a Malaga. Nel finale prima Lionel Messi e poi Aleix Vidal hanno mancato il colpo del ko ma Jordi Alba al minuto 89 ha insaccato a porta vuota il raddoppio che ha rassicurato Valverde.

Seconda vittoria consecutiva per il Siviglia: 2-1 a Las Palmas.

La squadra di Vincenzo Montella sembra aver trovato la "diritta via", dopo la debacle con l'Eibar, e ha messo in fila la seconda vittoria consecutiva al Gran Canaria con il Las Palmas grazie alle reti di Ben Yedder e Sarabia. Nel finale Jonathan Calleri ha provato a rianimare la squadra di Jemez ma la sfida se la sono aggiudicata gli andalusi allenati dall'Aeroplanino che restano aggrappati al treno Champions League.