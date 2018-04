In Europa ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto ma in Liga il Siviglia compie troppi giri a vuoto. E si sta precludendo la possibilità di tornare anche il prossimo anno nella massima competizione europea, la Champions League. L'ultima sconfitta contro il Celta Vigo, infatti, ha evidenziato tutti i limiti di una squadra che se non gioca sempre al 100% non riesce a fare risultato. Montella l'ha migliorata, ma non è ancora sufficiente per garantirsi il posto anche per la prossima stagione.

La testa già a Monaco di Baviera

Bessun esonero nell'aria, ci mancherebbe. Ma Montella non ha di certo fatto una bella figura contro il Celta Vigo con cui ha perso in goleada, 4-0. Scatenando ancora una volta le critiche verso i suoi confronti malgrado le ottime impressioni suscitate in Coppa. E forse proprio i pensieri da Champions hanno distratto la squadra: c'è un ritorno in terra tedesca da affrontare, contro il Bayern che ha sì vinto in Spagna ma di misura (2-1) e che non ha ipotecato nulla per la semifinale.

La Zona Europa in Liga resta a -1, a portata di mano ma è lo stesso Celta a farsi sotto alle spalle del Siviglia. Per questo la sconfitta brucia ancora di più: l'autogol di Arana a fine primo tempo ha aperto le marcature, con gli andalusi che crollano poi nella ripresa sotto i colpi di Aspas, autore di una tripletta e arrivato a quota 16 reti in questa Liga.

Montella abbonato alle goleade subite

Non è la prima volta che il Siviglia imbarca acqua in questa stagione da quando Vincenzo Montella è subentrato alla guida della squadra dopo l'esonero dal Milan. Contro il Betis nel derby a inizio avventura e poi anche contro Eibar e Atletico Madrid, Montella di reti ne aveva incassate addirittura 5.

Adesso c'è l'attesa per la Coppa: una parziale giustificazione per l'inatteso e pesante k.o., infatti, è il match di ritorno in Champions. Forse la concentrazione degli uomini di Montella non era a Vigo ma già orientata a Monaco di Baviera dove mercoledì sera si giocheranno il tutto per tutto con il Bayern.